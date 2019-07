USAs flyktningskam

Behandlingen av flyktninger ved grensen til Mexico er uverdig og bryter menneskerettighetene.

UVERDIGE FORHOLD: Bildet er tatt i forrige uke, i Rio Grande Valley Centralized Processing Center i Rio Grande City, Texas. «Interneringen av barn og unge er et grovt menneskerettighetsbrudd. Verdenssamfunnet, inkludert den norske regjeringen, bør reagere tydelig», mener BT. byoutline Scanpix

Tidligere denne uken gikk direktør John Sanders i US Customs and Border Control av, etter flere avsløringer om skandaløse forhold for mellomamerikanske flyktninger i interneringsleirer i Texas.

At jobben hans ble uutholdelig, er forståelig. En ny rapport fra juni viser overfylte interneringssentre. Voksne og barn holdes i varetekt i mer enn to uker under primitive forhold, selv om de etter reglene kun skal holdes i 72 timer.

Mest sjokkerende er praksisen med å skille barn fra sine foreldre. Ifølge amerikanske menneskerettsorganisasjoner er flere hundre barn utsatt for denne behandlingen siden høsten 2017.

FNs høykommissær for flyktninger og Unicef har siden i fjor sommer protestert mot praksisen. Men USAs regjering har til nå møtt kritikk med taushet og arroganse.

USAs internering av barn og unge er inhuman. Et foto av en far og hans datter som druknet under kryssingen av Rio Grande, har også bidratt til nytt fokus på flyktningenes lidelser.

Verdenssamfunnet, inkludert den norske regjeringen, bør reagere tydelig.

Interneringen er et sentralt tiltak i president Donald Trumps innvandringspolitikk overfor flyktninger og migranter som krysser USAs sørgrense. Tiltakene har tragiske konsekvenser.

Leirene minner mer om fengsler. Barn blir sittende lenge uten basal omsorg eller normal voksenkontakt, uten visshet om hvor foreldrene er.

Flyktningstrømmen i sør er en betydelig utfordring for det amerikanske mottaksapparatet. Fra oktober 2018 til mars i år ble hele 268.000 personer arrestert av grensepolitiet i det de krysset grensen fra Mexico.

Å håndtere dette er krevende. USA har et legitimt behov for å hindre at strømmen av migranter fra sør kommer ut av kontroll. Mange er økonomiske flyktninger, uten reelt behov for beskyttelse.

En mer fornuftig tilnærming ville være å samarbeide tett med de mellomamerikanske statene for å håndtere problemet. Men diplomati og samarbeid er ikke Trump-administrasjonens sterkeste side.

USAs grensepolitikk er kynisk. President Trump bruker flyktningene bevisst i sin skremselspropaganda, for å overholde sitt løfte om å bygge en mur langs hele Mexico-grensen.

At den skandaløse behandlingen av mennesker i nød begrunnes i snever nasjonalisme, er ille.

Spesielt stygt blir det når det går ut over de aller yngste.

Publisert 4. juli 2019 06:23

