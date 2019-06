Frihetsdronningens nedtur fortsetter

At Aung San Suu Kyi og Viktor Orbán finner hverandre, er et dårlig tegn.

Mindre enn 1 time siden







PÅ TORGALLMENNINGEN I 2012: At Aung San Suu Kyi reiser til det hjørnet av EU der demokratiet er under størst press for å hente støtte, er en nedslående symbolhandling. byoutline Odd Mehus

Vinner av Raftoprisen og Nobels fredspris, Aung San Suu Kyi, har denne uken har vært på et sjeldent statsbesøk i Europa. Hun valgte Ungarn, der hun har gjort seg til venns med landets illiberale statsminister Viktor Orbán.

Besøket har vakt betydelig oppsikt i Europa. Det er nok en bekreftelse på at den legendariske politikeren fra Myanmar har forlatt sine idealer.

At hun reiser til det hjørnet av EU der demokratiet er under størst press for å hente støtte, er en nedslående symbolhandling.

Det viser også at hun fremdeles snur ryggen til Norge, FN, USA og andre land og organisasjoner som støttet henne da hun sloss for demokrati i sitt eget hjemland.

Les også Presset mot Myanmar virker

Temaet for toppmøtet i Budapest var blant annet økt innvandring. I en felles uttalelse uttrykte de to statslederne bekymring for «den fortsatte veksten i den muslimske befolkningen».

Budskapet er spesielt ufølsomt når det kommer fra Suu Kyi. I Bangladesh sitter fremdeles cirka en million muslimske rohingyaer i flyktningleirer, etter å ha rømt fra folkemord og etnisk rensing i hjemlandet Myanmar.

For syv år siden sto Aung San Suu Kyi på Torgallmenningen og takket dypt for Raftoprisen hun fikk i 1990, da hun satt i husarrest i hovedstaden Yangon.

Den gang var hun håpet for befolkningen i et brutalt undertrykkende militærregime, og prisen fra Bergen ga henne for første gang internasjonal oppmerksomhet. Året etter fikk hun Nobels fredspris.

Suu Kyis manglende vilje til å ta avstand fra etnisk rensing og politisk forfølgelse i hjemlandet, har ført til et spektakulært fall i anseelse. Blant annet har Amnesty og Canada tatt fra henne utmerkelser. Rafto- og Nobelprisen får hun fremdeles beholde.

Det er forståelig at menneskerettsorganisasjoner ønsker å ta avstand fra Aung San Suu Kyi. De ønsker å verne om sin integritet og troverdighet, og gi et signal til verdenssamfunnet om hvor uakseptabelt Suu Kyis svik er.

Samtidig er det forståelig at andre fremdeles ikke ønsker å lukke døren helt for «The Lady».

Les også Amnesty trekker tilbake æresprisen til Aung San Suu Kyi

Det bør fremdeles være håp om en dialog med regimet i Myanmar, for å gi rohingyaene og opposisjonelle i landet håp om trygghet og frihet. Her kan Norge og Raftostiftelsen spille en rolle.

Kanalen for en slik dialog kan fremdeles gå gjennom Aung San Suu Kyis parti National League for Democracy (NLD).

Det vil være et tragedie dersom Viktor Orbán og andre antidemokrater står igjen som landets eneste allierte.

Publisert 8. juni 2019 12:23







Lederen

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».