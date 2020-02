Vestlandet trenger flere stjerner Michelin-stjernen til Bare Restaurant er en fin påskjønnelse for god innsats for miljø og matkultur. Publisert Publisert Nå nettopp EN STJERNE I BOKEN: Restaurantsjef Jon Erik Øien (med dress og slips) feirer utmerkelsen sammen med mannskapet fra Bare Restaurant i Bergen. «Bare-stjernen er godt nytt for både matbyen og turistbyen Bergen», mener BT. Foto: Eirik Brekke Bergens Tidende Velfortjente gratulasjoner har regnet over Bare Restaurant i Bergen, siden den fikk Bergens første Michelin-stjerne noensinne. Den internasjonale utmerkelsen henger høyt, og er en honnør til kjøkkensjef Kristian Bretten Vangen, restaurantsjef Jon Erik Øien og gründerne Øystein Ellingsen og Morten Tungesvik. De har jobbet målbevisst for å løfte lokal matkultur over flere år. Stjernen deres bør være til inspirasjon for mange andre aktører på Vestlandet. Det er bra at flere norske restauranter hevder seg i konkurransen. At Senterpartiets Geir Pollestad bruker anledningen til å harselere med prisvinnerne, får skrives på kontoen for lettvint, populistisk markeringsbehov. Utspillet om Michelin-snobberi og «pinsett-mat» er under pari. Spesielt når det kommer fra en politiker fra et parti som burde fremdyrke kreativ bruk av norske råvarer. Til alt overmål er Pollestad leder for Stortingets næringskomité. Bare restaurant har for eksempel kråkebolle og kamskjell fra Øygarden, sjøkreps fra Bøvågen og økologisk ku fra Larsastova i Granvin på menyen. Å heie frem bruken av lokalt produserte råvarer på denne måten, bør være viktig for politikerne. Både de og landbruksnæringen kan bli enda flinkere til å tenke nytt om norsk matkultur. Michelin-stjernene er også et håndslag til miljøbevisste restauranter. Hos publikum vokser bevisstheten om de kritikkverdige sidene ved dagens industrielle matproduksjon, ikke minst om skadevirkningene for miljø og klima. Flere medier har de siste årene også avslørt grov svikt i dyrevelferden der maten vår produseres. Overgangen til kortreiste og miljøvennlige forsyninger er nødvendig for å sette et mindre synlig avtrykk i karbonregnskapet. Slik sett driver Michelin-restaurantene også viktig holdningsskapende arbeid. Først og fremst er en Michelin-stjerne til en bergensrestaurant både fortjent og på tide. Å lage virkelig god mat er en kunst, og å lykkes med å drive en restaurant på Michelin-nivå, krever en finstemt organisasjon og sterk dedikasjon til arbeidet. At vår del av Vestlandet har restauranter på internasjonalt toppnivå, bør kunne skape større oppmerksomhet om lokal, kulinarisk kunst og råvarer. Bare-stjernen er godt nytt for både matbyen og turistbyen Bergen. Publisert Publisert: 18. februar 2020 16:42 Les mer om dette temaet

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».

