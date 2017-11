En midlertidig stans av Afghanistan-returer er en dårlig idé, men regelverket må gjennomgås på nytt.

Problemet med midlertidighet kan ikke løses med mer midlertidighet. En varig løsning må på plass for dilemmaet med mindreårige asylsøkere.

Det er på tide å ta en ny runde om innstrammingene fra 2016.

Neste uke vil Stortinget stemme ned et hasteforslag fra SV, MDG og Rødt om full stans i asylreturer til Afghanistan, i påvente av en ny vurdering av situasjonen i landet. Bakgrunnen for forslaget er at det denne høsten er over 100 afghanere som kom til landet som mindreårige, men nå sendes ut fordi de fyller 18 år.

Det var den rødgrønne regjeringen som innførte midlertidig opphold for mindreårige. Asylsøkere under 18 år som ikke har krav på beskyttelse, kan ikke tvangsreturneres når det er usikkerhet om at de blir sendt til trygghet. Derfor blir de sittende på mottak frem til de regnes som myndige.

I 2016 ble regelverket strammet ytterligere inn, som en del av asylpakken etter flyktningstrømmen høsten 2015. Da fjernet Høyre- og Frp-regjeringen, med støtte fra Arbeiderpartiet, kriteriet som sa at det må være «rimelig» å tvangsreturnere.

To vesentlige faktorer har endret seg siden den gangen: Antallet asylsøkere til Norge har sunket betraktelig, og situasjonen i Afghanistan er blitt forverret.

Likevel er det riktig å avvise forslaget om returstans. Forslaget omfatter alle returer, ikke bare ungdommene som har sittet på midlertidig opphold. Det er lite sannsynlig at det vil komme frem vesentlig informasjon som vil føre til en mer varig stans i returneringene.

For de mindreårige asylsøkerne kunne en stans bare gjort situasjonen verre, fordi det ville gi et falskt håp om å få bli. Internasjonalt kunne i verste fall Stortinget sendt et uriktig signal om at alle afghanere som flykter til Norge er garantert opphold.

I stedet for hastevedtak må Stortinget nå forsøke å finne en bedre løsning for mindreårige asylsøkere. Det er brutalt å holde folk flere år på mottak, der de bare venter på å bli sendt ut når de fyller 18 år. I tillegg er det så utrygt i den delen av Afghanistan de kommer fra, at de i stedet sendes til Kabul, der de blir stående på bar bakke.

Stortinget må derfor se på om en form for et krav om rimelighet kan gjeninnføres. Det vil kunne ta menneskelige hensyn uten at man setter dørene på vidt gap.

I dagens politiske klima synes det å være umulig å gjennomføre noen form for liberalisering av asylpolitikken, men innstrammingene som kom etter flyktningstrømmen kan ikke være hogget i stein til evig tid.