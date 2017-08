Norges avtale med California omgår Trumps klimafiendtlige politikk på en konstruktiv måte.

Denne uken undertegnet klimaminister Vidar Helgesen (H) og Californias miljøvernminister Matt Rodriguez en avtale som går på tvers av president Donald Trumps klimapolitikk.

Den innebærer at California og Norge styrker klimasamarbeidet, og skal utveksle informasjon og erfaring om virkemidler og mål, spesielt om fornybar energi og reduserte utslipp fra transport.

I en tid der USAs regjering er i full revers i klimaspørsmålet, er det nye samarbeidet en god nyhet.

Klimaunionen mellom Norge og en amerikansk delstat kan naturligvis tolkes som et forsøk på å undergrave Trumps destruktive klimapolitikk.

Men avtalen er viktigere enn det. Den kan bli et løft både for norske teknologimiljøer, og for satsingen på bevaring av regnskog.

Det liberale og innovasjonsvennlige California er en økonomisk supermakt i seg selv. Delstaten ville vært verdens sjette største økonomi, dersom den ikke var en del av USA. De siste tiårene har California vært dyktig på utviklingen av fremtidsrettet klimapolitikk og grønn økonomi.

Staten har satset mye på vind- og solkraft, og er ett av få steder i verden der de store bilprodusentene samarbeider om å utvikle brenselscelleteknologi for hydrogenbiler.

Californias guvernør Jerry Brown har vært en Trumps skarpeste kritikere, og har særlig fordømt beslutningen om å trekke USA ut av Parisavtalen.

Brown har på egen hånd innledet dialog med Kina om veien videre for det internasjonale klimaarbeidet. Avtalen med Norge må ses i sammenheng med denne ambisjonen.

President Trump danser lydig etter karbonlobbyens melodi. Trumps politikk er ikke bare skadelig for klimaet, men også for USAs konkurranseevne på det voksende markedet for miljøvennlig teknologi. Dette er en viktig grunn til at giganter som Google, Facebook, Apple og andre teknologiselskaper protesterer mot Trumps klimapolitikk.

Presidentens tåpelige påstand om at menneskeskapt global oppvarming er en svindel iscenesatt av Kina, har heller ikke USAs internasjonale omdømme godt av.

Mens Donald Trump forsøker å skru tiden tilbake, er det viktig at alle gode krefter jobber for å forbedre det internasjonale arbeidet mot global oppvarming.

Norges avtale med California er et viktig steg i dette arbeidet, fri for innblanding fra den bakstreverske mannen i Det hvite hus.