At Donald Trump bekrefter sine sympatier for det ekstreme høyre, betyr at kampen mot rasisme må trappes opp.

USA kan ikke forstås uten en dypere innsikt i hvordan rase, systematisk undertrykking, institusjonell rasisme og vold begått av hvite mot svarte har preget landets historie, helt frem til vår tid.

President Donald Trump viser for all verden at han ikke besitter denne innsikten, og at han ikke forstår konsekvensene av sine holdninger.

Trumps slalåmkjøring etter tragedien i Charlottesville illustrerer hans verste karaktertrekk. Han lar seg ikke styre, han er impulsiv og preget av fordommer og raseri.

Da han først skulle fordømme volden lørdag, fordelte han skyld på begge parter. Administrasjonen hans forsto hvor skandaløst det var.

Søndag tvang de ham til en ny og utvetydig erklæring, som fordømte alt fra Hvit makt-grupper til Ku Klux Klan.

To dager etter dette vet vi hva han egentlig mener. Under pressekonferansen i New York tirsdag snakket Trump uten manus og filter, noe som gjør hans uttalelser umulig å bortforklare.

Donald Trump sympatiserer altså med den rasistiske Hvit Makt- og nynazistbevegelsen. De som stilte mannsterke opp i Charlottesville lørdag, med fakler og hatefulle slagord mot verdens jøder og fargede.

At en kvinne ble drept og flere skadet av en selverklært rasist, ser ikke ut til å gjøre inntrykk på Trump. Han setter i praksis moralsk likhetstegn mellom nazistene på den ekstreme høyresiden og de fredelige demonstrantene fra venstresiden.

Holdningen er sjokkerende, fordi den også er en velsignelse av ideer om hvitt overherredømme, som stammer fra slavetiden.

Ved hvert presidentvalg er det en forventning om at den vinnende kandidaten skal være hele nasjonens president, en samlende skikkelse.

Trumps holdninger bidrar kun til skjerpede motsetninger, i et land som fra før er rasemessig, kulturelt og økonomisk splittet. Det republikanske partiet kan ikke lenger stille seg bak en slik president.

Hendelsene i Charlottesville har klare paralleller til USA under segregasjonspolitikken for femti år siden. Trump bidrar selv til at rasister og nynazister blir enda mer oppildnet. Det er en potensielt livsfarlig linje, dersom presidenten insisterer på å følge den videre.

Desto viktigere er det at verdenssamfunnet tar avstand fra Trumps holdninger. Kampen mot rasisme og nazisme må aldri ta slutt, noe sted.