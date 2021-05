Regjeringa handterte Bergen Engines-saka altfor dårleg

Det må styresmaktene lære av – ikkje avfeie.

Statsminister Erna Solberg (H) må lære av feila som vart gjort i Bergen Engines-saka. Foto: Gorm Kallestad / NTB (Arkiv)

Regjeringa får sterk kritikk for si handtering av Bergen Engines-saka frå ein samla opposisjon. Det er det næraste Stortinget kjem før Erna Solberg måtte ha gått av som statsminister. Ein slik kritikk har berre blitt gitt elleve gongar før sidan andre verdskrig.

Etter ei lengre vurdering, enda regjeringa opp med å bruke tryggingslova og stoppe salet av motorfabrikken til russiske oligarkar 23. mars. Grunngjevinga var frykt for teknologioverføring og faren for spionasje.

Sjølv om konklusjonen var god, er ikkje allting godt likevel.

Regjeringas arbeid med tryggingslova var mangelfull, at stortingsfleirtalet meiner at regjeringa ikkje informerte dei godt nok og at koordineringsarbeidet mellom departementa er for dårleg. Saka må føre til ein fullstendig gjennomgang av korleis tryggingslova skal fungere.

Saka låg i ei skuff i éin månad frå Rolls-Royce melde frå om salet, til departementa tok tak i den i midten av januar. Det skjedde på bakgrunn av eit eksternt varsel, noko som kom fram på høyringa i april.

Koplinga til russiske oligarkar var kjent for styresmaktene allereie i desember. Statsminister Erna Solberg (H) vart først kjent med saka gjennom oppslag i BT.

Etter at BT byrja å skrive om saka, kommuniserte styresmaktene fleire gonger ut at kjøpet ikkje ville bli stansa – blant anna direkte til Rolls-Royce.

Så sette regjeringa salet på pause, før det til slutt vart stansa. I ettertid har regjeringa jobba hardt for å late som om det ikkje har skjedd ein snuoperasjon her.

Fleire av statsrådane omtala på høyringa både utspel og kommunikasjon som feil – og viser kor dårleg saka har vore handtert og at styresmaktene står fram som lite koordinerte. Det skal ikkje skje på eit så viktig saksfelt som nasjonal tryggleik.

Høgres Michael Tetzschner avfeiar kritikken frå opposisjonen som eit politisk spel – og med det driv han sjølv med spel. Kritikken frå opposisjonen er for seriøs og godt grunngitt til at Tetzschners påstand kan takast seriøst.

Det verste som kan skje no, er om regjeringa legg Stortingets konklusjon i ei skuff – akkurat som dei gjorde med den opphavlege meldinga om dette salet.

Erna Solberg gjekk i 2013 til val på at Noreg skulle få ein styrkt beredskap. Bergen Engines-saka viser at det framleis er stort rom for forbetring, åtte år etter.