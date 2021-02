Byen tåler en ny stenging av Bryggen

Når byrådet imøtekommer problemene fra i fjor, kan dette bli en positiv erfaring.

Så lenge klagene fra dem som ble negativt rammet i fjor blir imøtegått på en seriøs måte, kan en stenging av Bryggen for privatbilisme bli en suksess, mener Bergens Tidende på lederplass. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Byrådet vil gjenta stengingen av Torget og Bryggen kommende sommer.

Å gjøre sentrum mest mulig bilfritt er en fornuftig ambisjon, og Bryggen er et avgjørende område å lykkes på.

Samtidig er en stenging av denne strekningen ubeleilig for mange av byens brukere. Dersom stengingen skal forsvares, må den planlegges og gjennomføres bedre enn i fjor.

Å begrense biltrafikken i sentrum har positive effekter på nærmiljø og byrom. For å finne ut hvorvidt det å stenge en konkret strekning kan fungere, er slike midlertidige forsøk effektivt og nyttig.

Sommeren er også den beste tiden å gjøre det på, når trafikken ellers er på sitt laveste.

I tillegg er stengingen av Bryggen en nyttig erfaring å ha med seg også i andre debatter: Dersom Bybanen skal legges over Bryggen, vil trafikken bli permanent sterkt begrenset her.

Å teste hvordan det kan fungere i praksis, vil gi et godt kunnskapsgrunnlag for beslutningen.

Byråd for byutvikling og miljø, Thor Haakon Bakke (MDG), har kalt fjorårets stenging for en «uomtvistelig suksess». Han peker på mindre svevestøv, støy og biltrafikk.

Andre berørte vil med rette påstå at suksessen kom med en betydelig kostnad.

Flere boligområder opplevde kraftig økt trafikk fra sjåfører på jakt etter omkjøringsmuligheter. Næringsdrivende og hotelleiere fortvilet over kunder som ikke klarte å finne frem til dem.

Klimaeffekten er også usikker: Fjorårets tall viser at trafikken flyttet seg fra sentrum og til veinettet rundt, men ikke at den totale kjøringen gikk ned.

Når Bakke kalte stengingen for «vel så mye en åpning» for gående i sentrum, var det også en sannhet med modifikasjoner. Til tross for at det ble mindre biler i sentrum, ble veinettet fortsatt brukt av kollektivtransport og taxier, og privatbilister kunne kjøre over Bryggen i én retning. Slik blir det også i år.

Når stengingen nå skal gjentas, fremstår prosjektet vesentlig bedre tilrettelagt.

Bakke forteller at det vil bli bedre kommunikasjon, og tydeligere skilting og dirigering.

Kommunen arbeider for at digitale GPS-programmer skal være oppdatert på de nye kjøremønstrene. Sammen med kart og god informasjon til næringsdrivende, skal kunder og besøkende enklere finne frem til parkeringssoner.

Dersom byrådet også klarer å frigjøre veibanen til arrangementer og offentlig bruk, vil befolkningen i Bergen få noe åpenbart positivt ut av stengingen. Dette var en vesentlig mangel i fjor.

Så lenge klagene fra dem som ble negativt rammet i fjor blir imøtegått på en seriøs måte, kan en stenging av Bryggen for privatbilisme bli en suksess.