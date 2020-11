Helseministeren har all grunn til å beklage håndteringen av sykehjemssmitten

At sykehjemsbeboere ikke ble testet tidligere, er den største feilvurderingen i bekjempelsen av pandemien.

«De første tilfellene av smitte inn i sykehjemmene var gått under radaren, og det er veldig beklagelig», medgir helseminister Bent Høie (H). «Dødstallene på sykehjem står i grell kontrast til formålet med å stenge ned landet, nemlig å beskytte sårbare, utsatte grupper mot smitte», skriver BT på lederplass. Foto: Terje Bendiksby

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Fagmiljøene advarte, men det gikk likevel åtte uker før helsemyndighetene åpnet for testing av eldre med uvanlige symptomer. I mellomtiden døde 137 mennesker på landets sykehjem.

Nå beklager helseminister Bent Høie (H) at de første tilfellene av smitte inn i sykehjemmene gikk under radaren.

Beklagelsen er helt på sin plass.

Les også Høie medgir at koronasmitte på sykehjem «gikk under radaren»: – Det er veldig beklagelig

Håndteringen av smitte på sykehjemmene fremstår som den største feilvurderingen i bekjempelsen av pandemien.

Dødstallene står i grell kontrast til formålet med å stenge ned landet, nemlig å beskytte sårbare, utsatte grupper mot smitte.

Dessverre er det mye som tyder på at liv kunne vært spart dersom myndighetene hadde lyttet til faglige innspill og vært mer offensive i oppdateringen av testregimet.

I midten og slutten av mars oppdaget helsepersonell på sykehjem at eldre pasienter var smittet av covid-19, men uten å vise typiske symptomer.

Situasjonen ble ekstra alvorlig av at mange ansatte også ble smittet, flere uten symptomer i det hele tatt.

Til tross for gjentatte varsler, tviholdt helsemyndighetene likevel på de fastsatte kriteriene for testing. Først 13. mai endret FHI covid-veilederen for sykehjem.

At sykehjemsbeboere er ekstra sårbare for både smitte og påfølgende dødsfall, burde vært godt kjent før smitten brøt ut her i landet.

Tall fra sammenliknbare land som land som Belgia, Canada, Frankrike og Irland viste at mellom 49 og 64 prosent av dødsfallene skjedde på omsorgsinstitusjoner, ifølge en rapport fra London School of Economics.

Les også Helsearbeidere varslet om atypiske symptomer, men det tok åtte uker før myndighetene sa ja til utvidet testing

Sykehjemsbeboere er ute av stand til å verne seg selv mot smitte og fullstendig prisgitt institusjonen som tar vare på dem.

Selv om det er å forvente at eldre og syke dør under en pandemi, er det svært kritikkverdig at varsler om smitte ikke ble møtt med mer ressurser og alvor, og at det ikke ble gjort mer for å stanse spredningen på et tidligere tidspunkt.

Pandemiens første uker var preget av uvisshet. Det finnes fortsatt ingen fasit, og det er forståelig at det tar tid for helsemyndighetene å finne frem til de beste løsningene.

Desto viktigere er det at smittevernregimet er mottakelig for tilpasning og innspill fra dem som står i førstelinjen.