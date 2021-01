Tiltak mot dårlig luftkvalitet bør tydeliggjøres

Alle kan begrense vedfyring og bilkjøring. Dette kan kommunen godt minne oss på.

Minde er et av områdene som preges av mye røyk og svevestøv. Foto: Eirik Brekke

Strålende kaldt og klart vær kommer ikke ustraffet i Bergen. Den siste uken har luftkvaliteten vært dramatisk dårlig enkelte steder i sentrum.

Dårlig luft er en direkte trussel mot innbyggernes helse. Da bør intet tiltak være uprøvd.

Dette er et problem som oppstår hver eneste vinter. Til tross for at pandemien har komplisert både årsakene og løsningene, bør byrådet sørge for at flere effektive tiltak kommer i gang.

Det er i all hovedsak svevestøv som forårsaker den dårlige luftkvaliteten. Fordi verdiene ofte stiger på kveldstid, antas det at vedfyring er hovedårsaken. Svevestøv fra veibanen er en annen.

Tirsdag etterlyste representanter fra SV og Høyre flere tiltak mot luftforurensningen.

De mener innbyggerne burde varsles direkte om faren ved unødvendig vedfyring og bilkjøring.

Forslaget er godt. Når luftkvaliteten kan medføre fare for liv og helse, kan dette være vel verdt å forsøke.

Byrådet har allerede bedt innbyggerne om å unngå unødvendig vedfyring. Det er ikke mulig å legge strengere restriksjoner på vedfyring da mange har dette som en uunnværlig varmekilde.

Behovet blir paradoksalt nok større i de kalde periodene med dårligere luftkvalitet.

I en tid der mange sitter hele dagene på hjemmekontor, blir også behovet større enn tidligere år.

Samtidig fyrer nok enkelte i peisen fordi det er koselig. For disse kan en SMS fra kommunen være en tydelig påminner om hva som står på spill.

Smitteverntiltak gjør også at byrådet vegrer seg mot å innføre datokjøring. Når folk som må komme seg på jobb blir nødt til å kjøre kollektivt, øker smittefaren.

Dette er dog ikke tiden for å ta bilen til Ikea eller på besøk til venner.

Det skader ikke med en vennlig påminnelse fra kommunen om dette.

Det er bra at byrådet, med byråd for miljø og klima, Eline Haakestad, i spissen, ikke tar forhastede valg for å dempe forurensningen.

Mange tiltak kan også ha feilslåtte konsekvenser, slik som utskiftingen av gamle ildsteder kan ha fått.

Opposisjonen i SV og Høyre mener skip må flyttes fra Bergen havn. Leder i Bergen havn, Christian Hafstad, advarer mot at flyttingen i seg selv kan føre til større utslipp enn å la skipene bli liggende.

Det virker samlet sett som om byrådet har gjort gode vurderinger i møte med den farlige luftkvaliteten.

Det finnes tilsynelatende ikke andre tiltak enn å oppfordre befolkningen til dugnad mot vedfyring og bilkjøring.

Da kunne det passe med en ekstra påminnelse fra kommunen om hvordan hver og en av oss kan bidra.