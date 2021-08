Vaksineringa av lærarar og barnehagetilsette har feila

No bør kommunen prioritere dei høgt i vaksinekøen.

«Det var ikkje enkelt for norske kommunar å endre rekkefølga for kven som skulle få vaksine når meldinga frå regjeringa kom så seint som 22. juni», skriv BT på leiarplass.

Måndag starta skulen igjen etter sommarferien. Fyrste skuledag i Bergen kjem midt i ei av dei verste smittebølgjene denne byen har sett. Alle elevar og barnehagebarn er uvaksinerte.

Nettopp difor har lærarar og barnehagetilsette i heile år bede om å bli prioriterte til å få vaksinen. Det blei dei til slutt, men fyrst då skuleferien starta, i slutten av juni.

Fyrst då sa regjeringa at kommunar bør prioritere å få gjeve fyrste vaksinedose minst tre veker før skulestart, slik at alle som møter på jobb vil vere beskytta.

Dette har kommunane ikkje klart. Allereie tidleg i juli blei det klart at dette ikkje ville gå.

Fleire kommunar, mellom andre Bergen, valde å ikkje gjere om på sine prioriteringar i vaksinekøen for å få vaksinert lærarar og barnehagetilsette. Dei meinte at det blei for vanskeleg å få til når sommarferien allereie var i gang, og meinte òg at dei ville klare å tilby fyrste dose til alle aktuelle i tide.

Det valet var forståeleg. Det var ikkje enkelt for norske kommunar å endre rekkefølgja for kven som skulle få vaksine når meldinga frå regjeringa kom så seint som 22. juni.

Den auka smitterisikoen dette har ført med seg både for barn og vaksne i skulen, er likevel ikkje akseptabel.

I tillegg veit me no at effekten av ein vaksinedose er avgrensa. Sjølv om dei som har tatt fyrste dose i tide vil vere beskytta mot alvorleg sjukdom, kan dei framleis bli sjuke og smitte vidare.

Når målet er at både skular og barnehagar skal opne på grønt nivå, er potensialet for smittespreiing stort.

Dette er for svakt.

Fredag førre veke vart det kjend at Noreg får ein million ekstra dosar med Moderna-vaksinen. Det inneber at alle vaksne over 18 år vil vere ferdig vaksinerte allereie i midten av september.

Det er godt nytt. Men i mellomtida står me overfor fleire veker med uvisse og høg risiko for smitte i store delar av landet. Den situasjonen kunne vore unngått med meir framsyn og betre planlegging.

Det finst lite anna å gjere no enn å halde fram vaksineringa i høgt tempo. No bør kommunen setje dei tilsette i skular og barnehagar fremst i køen.