Det er på høy tid å endre oljeskatten

Skattesystemet for oljenæringen har vært for gunstig.

Statsminister Erna Solberg, finansminister Jan Tore Sanner og oljeminister Tina Bru under presentasjonen av det nye oljeskattforslaget. – Regjeringspartiene har nå vist klokskap. Det er på tide at resten av Stortinget gjør det samme, mener BT.

Det er en god nyhet at regjeringen foreslår å revidere skattesystemet for oljeindustrien.

Forslaget fjerner de uheldigste sidene ved dagens regime, som gjør investeringer i oljen mer lønnsomt enn i andre næringer.

I dag kan oljeselskapene utgiftsføre investeringer i nye leteprosjekter over seks år. Regjeringen ønsker å innføre en «kontantstrømskatt», der investeringene blir utgiftsført allerede første år.

For selskapene betyr det at staten tar 78 prosent av regningen på investeringer allerede det første året. Dermed får selskapene frigjort midlene raskere.

Baksiden er at de så må betale full skatt uten fradrag på overskuddet i årene etterpå.

Forslaget fra finansminister Jan Tore Sanner (H) gjør slutt på en langvarig dragkamp mellom Finansdepartementet og oljeselskapene. Slik de argumenterer, vil også begge komme vinnende ut av løsningen:

Oljeselskapene, fordi de får frigitt kapital til å investere med høy avkastning. Departementet, fordi de mener at dagens ordinære oljeskatt i realiteten innebærer en form for statsstøtte.

Ifølge departementet vil endringen gi syv milliarder i økte, årlige inntekter til statskassen over tid.

Vel så viktig er det at flere særordninger, som leterefusjonsordningen, blir fjernet. Det vil forenkle skattesystemet, og redusere risikoen for overinvestering og påfølgende tap for samfunnet.

Etter at regjeringen la frem forslaget, har det oppstått en diskusjon om klimaeffekten. Regjeringspartiet Venstre mener dette er en seier for klimasaken, mens MDG anklager dem for å bløffe.

Venstre har rett i at det blir mindre gunstig å lete etter olje, men trolig bare for mindre selskaper uten inntekter. Det skyldes i hovedsak bortfallet av leterefusjonsordningen. Slike selskaper utgjør en liten del av letevirksomheten.

For de større selskapene vil en slik endring trolig ikke få særlige konsekvenser for leteaktivitet og investeringer.

Oljenæringen har ennå ikke kommentert forslaget, i påvente av høringsbrevet som kom fredag ettermiddag.

Selskapene har liten grunn til å protestere, men kan selvsagt være interessert i å svartmale for å oppnå ytterligere fordeler.

Med fjorårets svært gunstige skattepakke i minne, har de all grunn til å tro at de kan lykkes med det.

Men denne gangen bør flertallet på Stortinget stå imot.

Regjeringspartiene har nå vist klokskap. Det er på tide at resten av Stortinget gjør det samme.