Politiet må skjerpe seg i narkosaker

Riksadvokaten må garantere at det er slutt på ulovlige ransakelser i norsk politi.

Riksadvokat Jørn Maurud lover å følge opp med «opplæringstiltak» og nye undersøkelser. «Denne saken krever et mye tydeligere oppgjør», skriver BT på lederplass.

Riksadvokatens ferske rapport om tvangsmiddelbruk bekrefter inntrykket av et politi som går over streken i etterforskningen av narkotikasaker. Det er alvorlig.

Funnene er nok et signal om at politiet må ta et oppgjør med holdninger og rolleforståelse på rusfeltet.

Det er statsadvokatene som på oppdrag fra riksadvokaten har undersøkt om tvangsmiddelbruken i mindre alvorlige narkotikasaker er innenfor regelverket.

Rapporten avdekker at politiet kan ha gjort flere tusen ulovlige rusundersøkelser i året, ifølge Rett24.

«Vi ser at tjenestefolk har strukket strikken langt når det gjelder ransaking på «ferske spor», sier førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet Olav Helge Thue til BT.

Dette er urovekkende, og må få konsekvenser.

Ransaking av en person kan innebære full gjennomgang av eiendeler, hjem, telefon og intime kroppsdeler. Å ha brukt narkotika, eller være mistenkt for det, er ikke tilstrekkelig til å bli utsatt for slik behandling.

Rapporten viser likevel at politiet har gjennomført svært mange kroppsundersøkelser for å avdekke bruk av narkotika. De fleste beslutninger ble dessuten tatt av folk uten formell kompetanse. I 65 prosent av sakene ble tvangsmiddelbruken aldri lagt frem for påtalemyndigheten, viser undersøkelsen.

Det er et tegn på at etaten har tatt for lett på rettssikkerheten til svake grupper.

Praksis spriker betydelig mellom de ulike landsdelene, og Riksadvokten er varsom med å trekke bastante konklusjoner.

Likevel er det nok av konkrete eksempler i rapporten som viser at ransaking foregår uten lovlig grunn.

Da en narkohund markerte på offentlig sted ved en gruppe på fem personer, ble alle fem ransaket.

En nabo banket på mens politiet ransaket en bolig. Naboen ble dermed ransaket.

Observasjoner av rullepapir, som er ansett som brukerutstyr for cannabis, på offentlig sted har ført til ransaking av personer i området.

Slike hendelser bør være tilstrekkelig til å slå fast at utglidning og ukultur eksisterer. Politiet har åpenbart tatt seg grovt til rette og systematisk brukt tvang mot mennesker uten grunnlag.

Riksadvokat Jørn Maurud lover å følge opp med «opplæringstiltak» og nye undersøkelser. Denne saken krever et mye tydeligere oppgjør.

Riksadvokaten bør høyne med en garanti om at det er slutt på ulovlige ransakelser i norsk politi.