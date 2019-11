Utslippsturismen må kuttes

Norsk reiseliv bør satse på turisme som gir lave utslipp og høye inntekter. Ikke cruiseturisme, altså.

For mindre enn 1 time siden

CO₂-TURISME: Det er mer å tjene og færre problemer i vente hvis både lokale og nasjonale politikere tar grep for å begrense tilstrømmingen av de gigantiske, forurensende cruiseskipene, skriver BT på lederplass. Bjørn Erik Larsen

En rapport som NHO reiseliv har bestilt, slår fast det kritikerne har hevdet i årevis: Cruiseturistene forurenser mest og legger igjen minst penger.

Sammenliknet med turister fra Kina og USA som ankommer Norge med direktefly, slipper europeiske cruiseturister ut det dobbelte. Cruiseturister fra andre kontinenter har et mange ganger så høyt klimautslipp.

Når vi da legger til at cruiseturismen gir langt lavere inntekter enn andre turister, bør noen av prioriteringene for reiselivet gi seg selv.

Les også Utslipp gjør at NHO vil kutte kraftig i cruisetrafikken

Norske forbrukere må ta sine valg for ferieturer. Norsk næringsliv må ta noen valg for hva slags turisme det skal satses på her.

Gruppene som reiser kort og blir lenge, bør være interessante å rette seg inn mot. Cruiseturister som i gjennomsnitt bare bruker fire dager i landet og som legger igjen noen få hundrelapper om dagen er ikke blant dem.

Med kunnskap som det NHO reiseliv slenger i bordet her, bør det være lett for politikere å stille strenge utslippskrav for båtene som får legge til kai i Norge.

Det er mer å tjene og færre problemer i vente hvis både lokale og nasjonale politikere tar grep for å begrense tilstrømmingen av de gigantiske, forurensende skipene.

Flere steder, ikke minst i Bergen, begynner trengsel å skape betydelige konflikter i turistsesongen. Et mer positivt syn på turisme som en fremtidsnæring er altså en bonus man fort får med på kjøpet om mer bærekraftige reiser får forrang.

For den norske, maritime næringen, vil strengere utslippskrav også være en fordel. Miljøene langs kysten ligger langt fremme. Det vil være en fordel for dem om myndighetene etter hvert går over fra å sende signaler til å stille klare krav til hva som er greit å slippe ut i norske fjorder.

Sommeren 2019 økte togturismen kraftig, trolig fordi forbrukerne har lagt større vekt på utslipp når de har planlagt ferien. Forhåpentlig fortsetter den klimavennlige trenden.