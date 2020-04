Unntakslover truer demokratiet

Koronakrisen gir faretruende stort spillerom for autoritære krefter i Europa. Situasjonen i Ungarn er særlig urovekkende.

Det er all grunn til å frykte at Ungarns statsminister Viktor Orbán ikke har skrupler med å utnytte spillerommet etter koronakrisen til sin fordel, skriver BT på lederplass. Foto: Hannibal Hanschke / X02197

I Ungarn har Nasjonalforsamlingen vedtatt en ny lov som gir statsminister Viktor Orbán svært vide fullmakter til å bekjempe koronaviruset. Det gir grunn til økt uro.

Kriseloven gir regjeringen ubegrenset makt i ubegrenset tid, skriver Aftenposten. Og det er all grunn til å frykte at Orbán ikke har skrupler med å utnytte dette spillerommet til sin fordel.

Orbáns parti, Fidesz, kontrollerer allerede to tredjedeler av Nasjonalforsamlingen med 133 av 199 seter. Nå er alle demokratiske kontrollmekanismer satt ut av spill.

Unntaksloven gir strenge straffer for å spre falsk informasjon om regjeringens tiltak. Når det er regjeringen selv som definerer hvilken informasjon som er falsk, er mediene i praksis satt ut av spill og pressefriheten eliminert.

At regjeringen både har ubegrenset makt og kontrollerer all informasjonsflyt, er svært alvorlig for det allerede frynsete demokratiet i Ungarn.

Den tyske næringslivsavisen Handelsblatt mener Ungarn er blitt en «demokratiets zombie-stat». Andre antyder at den siste tidens utvikling gjør landet til EUs første diktatur.

Det er iallfall ingen tvil om at unntakstilstanden gir fritt leide for maktmisbruk.

Dessverre har både Norge, EU og resten av det internasjonale samfunnet vist seg maktesløse i møte med Europas autoritære statsledere. De må likevel fortsette å markere motstand både gjennom økonomiske sanksjoner og andre tilgjengelige maktmidler.

Selv om ingen har gått så langt som Ungarn, er det også grunn til bekymring for andre stater i Europa som har gått i tydelig antidemokratisk retning.

I Bulgaria har regjeringen latt seg inspirere tungt av Ungarn, blant annet gjennom forslag om fengselsstraff for alle som sprer falske nyheter.

I Polen har den demokratiske utviklingen lenge gitt grunn til bekymring. Etter en kontroversiell lovendring i februar, har dommere levd under trusler om disiplinærtiltak og straff hvis de fatter avgjørelser som regjeringen misliker.

Nå later det til at regjeringen vil gjennomføre valget i mai som planlagt, trolig for å utnytte krisehåndteringen politisk.

Mange land, inkludert Norge, har innført ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronapandemien.

Behovet for å kunne handle raskt og effektivt kan gjøre enkelte unntaksregler nødvendige, men det forutsetter at unntakslovene opphører når unntakstilstanden er over.

I land hvor statsledelsen allerede opererer i en demokratisk gråsone, finnes det ingen garanti for det.