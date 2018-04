Det liberale demokratiet i Ungarn henger i en tynn tråd.

Statsminister Viktor Orbán vant og hans parti Fidesz vant en overveldende seier i det ungarske parlamentsvalget i helgen. Valgoppslutningen var høy, og det er liten tvil om at Orbán har en stor andel av befolkningen bak seg.

Men det er grunn til å være bekymret hvilken vei demokratiet i Ungarn tar.

Over tid har forholdene for frivillige organisasjoner og opposisjonspartier blitt vanskeligere. Orbán og hans nasjonalistiske høyrepopulistiske parti Fidesz kontrollerer de største mediene i landet, og kunne derfor legge sterke føringer for valgkampen. Partiene kjemper ikke om makten på like vilkår i en slik situasjon.

Orbán har gjort innvandring til den største saken i valgkampen. Etter å ha stanset nær sagt all asylinnvandring med høye gjerder og sagt nei til kvoteflyktninger, fremstiller han seg selv som garantisten for Ungarns stengte grenser. Han spiller på frykten for muslimske innvandrere og det han mener er en avkristning av Europa.

Valgsystemet er også rigget for å gi Orbán en fordel. Tidligere var det to valgrunder i enkeltmannskretsene, noe som gjorde det mulig for opposisjonen å samle seg om en kandidat i andre runde. Med en fragmentert opposisjon, tjener Fidesz åpenbart på lovendringen.

Fidesz fikk rundt 49 prosent av stemmene, men sikret seg to tredjedels flertall i parlamentet. Orbán kan nå endre grunnloven uten støtte fra andre partier. Det er all grunn til å frykte at han vil benytte muligheten til å sementere makten sin enda mer.

I det hele tatt er det vanskelig å se lyspunkter etter helgens valg.

EU strever med å håndtere at et av medlemslandene beveger seg i klar autoritær retning. Orbán kjører videre på sitt illiberale prosjekt, nærmest uanfektet av protestene som har kommet fra EU.

Ungarn er avhengig av pengestøtte fra EU, og Frankrike og Italia har foreslått at det skal stilles demokratiske krav til økonomiske overføringer. Om det mot formodning skulle bli vedtatt, vil det ta flere år før det trer i kraft.

Nå som Orbán har sikret seg sin fjerde og overveldende valgseier, kan man alltids håpe han vil bevege seg i en mer moderat retning, med færre harde retoriske angrep på innvandrere og EU.

Men det liberale demokratiet er ikke Orbáns ideal. Det er naivt å tro at han på eget initiativ vil gi slipp på makten han sakte, men sikkert har sentrert rundt seg. Problemet Ungarn blir neppe mindre de neste årene.

Få politisk redaktør Frøy Gudbrandsens nyhetsbrev hver onsdag ettermiddag. Meld deg på her.