INFLASJON: Regjeringen senket inflasjonsnivået til Norges Bank fra 2,5 til 2 prosent. Onsdag vedtok Stortingets finanskomité at den ikke støttet endringen. Få timer senere sa KrFs Kjell Ingolf Ropstad (bildet), som stemte for vedtaket, at regjeringen fremdeles skal få bestemme selv. FOTO: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix (arkiv)