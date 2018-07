Politidirektør Odd Reidar Humlegård er ikke troverdig når han sier at det står bra til i Politi-Norge.

Politiets tillitsvalgte i 11 av 12 politidistrikt varsler om kriseliknende tilstander, ifølge en kartlegging som NRK har foretatt.

Det er svært betenkelig at Politidirektoratet enten ikke har forstått eller ikke har tatt på alvor at frustrasjon og oppgitthet har nådd alarmerende nivå.

De tillitsvalgte i politiet fremhever at grove overgrepssaker blir liggende uavsluttet i systemet. Bevis kan gå tapt, og de som begjærer besøksforbud risikerer å miste den beskyttelsen de skulle hatt.

Når sakene kommer for retten, får mange dømte nedsatt straff på grunn av lang saksbehandlingstid. Det meldes om utilbørlig stort arbeidspress og økt sykefravær. Politifolk og politijurister slutter, sakene hoper seg opp.

Krisemeldingene danner et mønster. Overfor Bergens Tidende har KrF-leder Knut Arild Hareide tidligere i sommer karakterisert situasjonen i Nordhordland som det mest alvorlige bruddet på nærpolitireformen han har hørt om.

For en måned siden avdekket NRK at i situasjonen er prekær i enkelte områder i Øst politidistrikt. Den gang benektet politidirektør Odd Reidar Humlegård at reformen hadde slått feil ut i noen del av landet, og sa at «det står bra til i Politi-Norge».

I Humlegårds feriefravær prøver nå fungerende politidirektør, Håkon Skulstad, å ro direktoratets båt i land. Ifølge NRK lover Skulstad å fremskaffe flere etterforskere og iverksette raskere avgjørelser.

«Nye, store distrikter, med bedre fagmiljø er veien å gå for politiet, men vi må kanskje balansere dette på en annen måte», sier han.

I Politidirektoratet kan det verken ha stått på penger eller folk for å bedrive balansekunst. Det mest iøynefallende resultatet av nærpolitireformen er pengesluket i politiets sentrale organer.

Det er vanskelig å forestille seg at de øverst ansvarlige ikke har registrert proppene i nærpolitiet.

Regjeringen har tilført politiet store, nye ressurser de siste årene. Kriminaliteten er sterkt redusert gjennom mange år, i 2016 var den på det laveste nivået siden Statistisk sentralbyrå startet disse målingene for 26 år siden.

Det kan ikke bare være penger og folk det står på når det synes som nærpolitireformen er på gyngende grunn.

Politidirektoratet og Justisdepartementet må både sette i verk akuttløsninger og en ny, langsiktig strategi for å ta hånd om rettssikkerheten til befolkningen. Økningen i ungdomskriminaliteten i Oslo den siste tiden gjør oppdraget ekstra presserende.