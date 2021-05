I tider som desse, er faktisk høg oljepengebruk det mest ansvarlege

Den tøffe jobben blir å dempe pengebruken når krisa er over.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) la fram regjeringas framlegg til revidert nasjonalbudsjett. Foto: Terje Pedersen / NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) la onsdag fram regjeringas framlegg til revidert nasjonalbudsjett. Staten ligg an til å bruke over 400 milliardar oljekroner i 2021.

Det hadde Sanner neppe sett for seg at ein finansminister frå Høgre nokon gong kom til å gjere, men alt er annleis i krisetider. Oljepengebruken svarer til 3,7 prosent av Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, og «bryt» dermed handlingsregelen på tre prosent.

Men handlingsregelen er nettopp laga for tider som desse. Ved å halde seg godt under treprosentgrensa i gode tider, er det rom for å bruke meir når landet treng det.

Les også Revidert nasjonalbudsjett: Slik påvirkes økonomien din

I krisetider er det ikkje berre eit spørsmål om å bruke meir pengar, men også om kva staten bruker pengar på. Regjeringa legg ikkje opp til å innfri alle ønske om alt frå reduserte ferjeprisar til kutt i formuesskatten.

Sjølv om dette kan vere gode tiltak for å stimulere næringslivet til meir aktivitet, er det andre ordningar som er endå viktigare no. Dermed kan regjeringa trygt stå inne for pengebruken.

Det som derimot blir vanskelegare, vil vere å trappe den ned igjen når Noreg og verda går mot meir normale tider. Det er ein fordel at mange budsjettkroner er knytt opp til mellombelse ordningar som vil ta slutt den dagen krisa er forbi.

Erfaringa viser likevel at norske politikarar – i alle politiske fargar – har lettare for å auke pengebruken enn for å redusere den.

Les også Regjeringen forlenger kompensasjonsordningen med fire måneder

I sin tale var finansminister Sanner oppteken av at krisa rammar ulikt, og trekte fram ei rekke tiltak for å styrkje alt frå psykisk helse til kommunesektoren.

Men sjølv om krisa rammar ulikt, er alle ein del av den same krisa. Derfor verkar det underleg at regjeringa meiner tiltaka for næringslivet skal vare lengre enn tiltaka for arbeidstakarar.

Frp har førebels varsla at deira krav vil dreie seg om opptrapping for psykiatrien, tiltak for arbeidslause og ulike ordningar for å hjelpe næringslivet ut av krisa.

Det er positivt at regjeringas budsjettpartnar viser seg som ein konstruktiv forhandlar i ei tid der Noreg treng stabilitet og samling. Dette bør ikkje vere tida for å bruke forhandlingane om budsjettrevisjonen til politisk spel.