Dokken må forvaltes med omhu

Det kan fint gjøres via et aksjeselskap.

Så lenge kommunen tar sine forholdsregler, kan et aksjeselskap fint brukes til å gjennomføre utbyggingen av Dokken som boligområde. Foto: Jan M. Lillebø (Arkiv)

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

I forrige uke ble utviklingen av Dokken tatt opp i bystyret. Her ble det flertall for å opprette et aksjeselskap, som skal stå for den daglige utviklingen.

Rødts Sofie Marhaug uttrykte i BA bekymring for at Dokken med det blir privatisert, og «dermed forbeholdes byens indrefilet fiffen».

Dokken er virkelig et av de viktigste byutviklingsprosjektene Bergen kommer til å ha på lang tid. Hvordan byens politiske ledelse forvalter denne unike muligheten til å skape et helt nytt sjø- og sentrumsnært boligområde, må følges nøye opp.

At byrådet planlegger å sette den daglige driften ut til et aksjeselskap, trenger ikke å bety at kontrollen forsvinner ut av deres hender.

Finansbyråd Erlend Horn (V) presiserer at det er snakk om et kommunalt heleid aksjeselskap.

Et aksjeselskap er organisert ved at eierne kan legge vedtekter og føringer for aksjeselskapets drift. Deretter nedsetter eierne et styre de mener er egnet til å ivareta deres intensjon for selskapet. Det er dette styret som deretter ansetter ledere og ansatte, som i praksis utfører oppgavene styret setter dem til.

Slik beholder kommunen kontrollen med aksjeselskapets formål, selv om de daglige avgjørelsene tas på et par armlengders avstand.

Det er dermed ikke slik at et aksjeselskap i seg selv betyr privatisering. Det vil først skje dersom kommunen bestemmer seg for å selge deler av aksjene til private aktører.

Marhaug foreslår at driften heller bør forankres i et kommunalt foretak. Også i dette tilfellet vil kommunen måtte sette ansvaret for driften ut til faglige aktører som kan stå for den daglige driften.

De praktiske forskjellene er dermed små. En reell bekymring er selvsagt at et fremtidig byråd kan ønske å selge mer av bygningsmassen til private aktører. I så fall ville de uansett kunne omgjøre et kommunalt foretak til et aksjeselskap, for deretter å selge andeler.

Når Dokken skal bygges ut de neste tiårene, er det mange hensyn å ta. Arkitektur, infrastruktur og samspillet mellom boliger og offentlige og private tilbud, må overveies nøye.

Ønsket om å bygge såkalt «sosiale boliger», som gjør området tilgjengelig for flere kjøpergrupper, bør ivaretas.

At utbyggingen drives av aktører med kompetanse på feltet, som er ansatt i et aksjeselskap som igjen eies av kommunen, gjør ikke dette mer uoppnåelig.

Byrådet må samtidig være nøye med hvilke vedtekter et aksjeselskap skal jobbe under, og forsiktig med å overføre tomtemassen til selskap som kan selge dem i fremtiden.

Dersom utbyggingen av Dokken blir noe annet enn en suksess, vil feilen ligge i måten politikerne har drevet aksjeselskapet på – ikke i selskapsformen i seg selv.