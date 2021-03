Det hastar med vaksineringa. Men Astrazeneca-pausen er fornuftig.

Stansen er viktig for tilliten til vaksineprogrammet.

Det er ikkje berre tempoet i vaksineringa som er viktig. Sluttsummen på vaksinerte vil vere avgjerande for gjenopninga av samfunnet. Foto: TT NEWS AGENCY / N/B (Arkiv)

Den norske Astrazeneca-pausen held fram i tre nye veker. Det kunne Folkehelseinstituttet (FHI) informere om på ein pressekonferanse fredag.

Det er framleis ikkje vist ein direkte samanheng mellom vaksinen og påviste tilfelle av blodpropp. Det er uvissa som stanser vaksina.

Så lenge det er uvisst kor omfattande biverknadane er av Astrazeneca-vaksinen, er det fornuftig å vente med vaksineringa.

Pausen gjer at vaksinasjonstempoet går ned i Noreg – samtidig som regjeringa får kritikk for at vaksineringa går for seint.

Det er sett 121.820 Astrazeneca-dosar i Noreg. Det er mogeleg å setje den andre dosen inntil tolv veker etter den første dosen. Det betyr at pausen truleg ikkje påverkar sjansen for at desse vert fullvaksinert med ein andre dose.

Pausen kom på eit svært dårleg tidspunkt. No er Noreg inne i den tredje smittebølgja, og skulle helst ha komen lenger i vaksineringa.

Då vaksinen vart stoppa 11. mars, var det anslått at Noreg skulle ha motteke totalt 460.000 dosar av Astrazeneca-vaksinen innan utgangen av april.

Vaksinestoppen kan føre til at fleire får komplikasjonar etter koronasmitte. Det er ein viktig del av vurderinga for styresmaktene.

Det er likevel ikkje berre tempoet for dei mest utsette som betyr noko. Det er òg nødvendig at så mange som mogeleg tar vaksinen.

Då går risikoen for nye mutasjonar ned.

Tillit til vaksineprogrammet avgjer kor høg sluttsummen av vaksinerte blir.

Fram til omfanget av biverknadane er meir avklart, ville ei gjenopptaking av Astrazeneca-vaksinen truleg redusert tilliten til heile vaksinasjonsprogrammet.

Vurderinga til norske helsestyresmakter skil seg frå konklusjonane til det europeiske legemiddelbyrådet EMA.

Den norske vurderinga står òg i motstrid med praksisen i Storbritannia, der Astrazeneca-vaksinen har størst utbreiing.

Norske borgarar set sin lit til styresmaktene når det kjem til dei raskt utvikla vaksinane. Når det vert sådd tvil om kor trygge vaksinane er, er det våre eigne styresmakter som må sørgje for at halde tilliten ved like.