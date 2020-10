Monica Mæland hilste hjem med millionpakke til tinghuset

Det er gledelig at rettsapparatet endelig er blant vinnerne i regjeringens forslag til statsbudsjett.

«Bergen tinghus er et signalbygg med stor kulturhistorisk verdi, som vi vil ta vare på. Tiden er moden for å komme videre i dette arbeidet», sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) da hun presenterte regjeringens forslag til statsbudsjett i Bergen tinghus, flankert av Terje Breivik (V) og Peter Frølich (H). Foto: Paul S. Amundsen

«Jeg er en glad bergenser og en glad justisminister i dag», sa justisminister Monica Mæland (H) da hun presenterte justisbudsjettet for 2021 på tinghuset i Bergen.

Mæland hilste hjem til Bergen med løfter om midler til oppgradering av byens upraktiske, fredede og slitne tingrettsbygg. Det var på høy tid.

Tinghuset fra 1933 er et monumentalt og vakkert bygg, men som sikker og funksjonell arbeidsplass er det langt unna akseptabel standard.

I 1998 konkluderte Justisdepartementet med at full rehabilitering var nødvendig. Siden har spørsmålet om å bygge nytt eller oppgradere ført til uvisshet og handlingslammelse, samtidig som mye penger og arbeid er lagt ned i å ruste opp den eksisterende bygningsmassen.

«Fornuften har seiret i dag. Dette sikrer en videre fremdrift i saken vi vel har holdt på med i snart 25 år» sa sorenskriver Arve Henriksen til Bergensavisen da nyheten ble kjent.

Det gjenstår å se. Dette er ikke det første statsbudsjettet som bevilger millionbeløp til å utrede det gamle tinghuset. Prislappen kan fort bli en milliard, og mye gjenstår.

Men Mælands utsikter til et ferdig bygg innen 2027, og penger til et konkret forprosjekt, er iallfall et viktig skritt videre i den lange og seige prosessen mot et tinghus som er Bergen verdig.

Det er ikke bare bygningsmassen i justissektoren som har vært neglisjert altfor lenge.

Derfor er det gledelig at regjeringen også lover «det største bemanningsløftet for straffesaksbehandlingen i moderne tid».

I statsbudsjettet for 2021 vil regjeringen bevilge 20 millioner kroner til flere statsadvokater, 39 millioner til flere påtalejurister i politiet og 71 millioner til flere dommere. Politibudsjettet skal dessuten økes med nesten en halv milliard kroner for å gjøre de 400 stillingene som ble opprettet under koronavåren permanente.

Dette er betydelig mer enn rettsapparatet vanligvis blir tilgodesett med. El-biler blir sponset med fem ganger så mye penger som norske domstoler, ifølge Advokatforeningen.

Flere stillinger er et helt nødvendig bidrag til å øke kvaliteten, legge til rette for mer digitalisering og få ned den urimelig lange saksbehandlingstiden. Alt dette vil være et løft for rettssikkerheten.