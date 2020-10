Nei, Erna. Du skal ikkje sjå alt.

Regjeringa må droppe det massive overvakingssamfunnet som dei no planlegg.

Stortinget vedtok i juni ei ny lov om etterretningstenester. Etter initiativ frå regjeringa, skal all datatrafikk inn og ut av Noreg no overvakast.

Det vil koste meir enn éin milliard kroner på.

Men pengebruken er ikkje det verste.

Lova kan vere ulovleg. Ifølgje EU-domstolen er det ikkje lov å drive «generell og udifferensiert innsamling av slik data i forkant».

Forsvarsdepartementet forsvarer seg med at dei skal filtrere data. Men det betyr jo berre at informasjonen faktisk vil bli samla inn på ein generell og udifferensiert måte – for så å bli sortert.

Det burde ikkje vere nødvendig å kome trekkande med EU-lover for å stoppe denne overvakinga.

Det Solberg og Stortinget legg opp til, vil vere eit for stort inngrep i folks frie liv. Det er illiberalt.

Dette «digitale grenseforsvaret» er eit angrep på nordmenn.

Innsamla data kan bli misbrukt og kan hamne på avvege. Det er problemstillingar som stortingsfleirtalet tar for lett på.

Det nye overvakingsregimet føyer seg inn i ei lang rekke tiltak der regjeringa er mest oppteken av kva ein kan få til med ny teknologi. Personvernet taper alltid.

Sist ut er justisminister Monica Mæland (H), som vil lagre IP-adresser i lang tid, med håp om at det skal bidra til fleire løyste overgrepssaker.

Dei einaste som set seg på bakbeina i regjeringa, er Venstre. Dei tok dissens mot dei delane av lova som bidreg til masseovervaking.

Det er synd at det ikkje finst ei tilsvarande prinsipiell haldning til personvern i Høgre og KrF.

Om ein har gjort noko gale, er ikkje overvakinga noko å frykte. Det er eit vanleg – men svært dårleg – forsvar for at staten skal få langt større makt over folk.

Regjeringa og stortingsfleirtalet må lære seg å respektere personvernet, og slutte å innføre nye tiltak heile tida som bryt grensene for folks fridom.