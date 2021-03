UiBs nye rektor må være åpen, ryddig og tydelig

Universitetets omdømme må renoveres. Den nye ledelsen har en viktig jobb foran seg.

– Margareth Hagen bør legge til rette for at UiBs forskere i større grad deltar i samfunnsdebatten og i utviklingen av byen og regionen. Det kan gjøre universitetet enda tydeligere, mener BT. Foto: Tor Høvik

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Margareth Hagen er valgt til ny rektor ved Universitetet i Bergen (UiB). Hun får en viktig oppgave med å gjenopprette tilliten til embetet, etter forgjenger Dag Rune Olsens kritikkverdige disposisjoner.

I tillegg må hun forsterke og utvikle universitetets rolle som samfunnsbygger og kunnskapsformidler i Bergen og på Vestlandet.

Dag Rune Olsen fikk sviende kritikk av sitt eget styre, etter å ha gitt rundhåndede avtaler og jobb til tidligere NHO-sjef Tom Knudsen.

Olsens nesten åtte år som rektor viser både hvordan rektorembetet kan og hvordan det ikke skal utøves. Det bør den nye ledergruppen ta lærdom av.

Les også Universitetsstyret: Olsen har vist sviktende dømmekraft

Rollen som valgt universitetsrektor gir betydelig makt, men også risiko for egenrådighet, noe det siste året har vist til fulle.

Rektor er styreleder, og dermed øverste leder for hele universitetets virksomhet. Universitetsloven gir i tillegg rektor alene rett til å avgjøre hastesaker og løpende saker som ikke kan vente til neste styremøte.

Universitetsrektor bør derfor ha velutviklet rolleforståelse, og ikke minst kunne kommunisere godt med styre og administrasjon.

Noe klisjefylt kan det sies at Universitetet i Bergen trenger en visjonær og tydelig rektor. Men sjelden har de egenskapene vært viktigere.

Byen og regionen er i rivende transformasjon, og UiB bør ha muligheter til å utmerke seg både nasjonalt og internasjonalt.

Universitetet bør ta tydelig lederskap i utviklingen av kunnskap og forskning om klima og miljø, det grønne skiftet og økonomisk omstilling.

Den nye rektoren vil stå i en konstant konkurranse om ressurser og hjernekraft, spesielt med en offensiv Oslo-region. En viktig oppgave blir derfor å videreutvikle det tette samarbeidet mellom universitet og næringsliv i Bergens forsknings- og næringsklynger.

Margareth Hagen bør legge til rette for at UiBs forskere i større grad deltar i samfunnsdebatten og i utviklingen av byen og regionen. Det kan gjøre universitetet enda tydeligere.

Les også UiB betalte regninger uten å spørre hva pengene gikk til

Hagen vil også måtte slåss mot betydelige motkrefter i tiden, blant annet økende kunnskaps- og vitenskapsforakt og angrep på den akademiske ytringsfriheten.

Desto viktigere er det at Universitetet i Bergen er premissleverandør for konstruktiv debatt, for å styrke samfunnets motstandskraft mot intoleranse og autoritære bevegelser.

Den nye rektoren bør være progressiv, åpen og viljesterk, slik at UiB kan spille en større rolle lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er altså nok å ta tak i.