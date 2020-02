Midlertidig for alltid Naboene fortjener bedre svar om barnehagen i Nygårdsparken. Publisert Publisert Nå nettopp MÅ AVKLARES: «Det største problemet med barnehagen er ikke plasseringen, men lovnaden om at den skulle bli midlertidig. Barnehagen skulle stå i tre år, fra 2007 til 2010», mener Bergens Tidende. Foto: Ørjan Deisz (Arkiv) Bergens Tidende Nok en gang blir dispensasjonen utvidet for barnehagen i Nygårdsparken. Det som skulle være en midlertidig barnehage, har nå stått der i 13 år. Barnehagen er helt nødvendig, fordi en rekke barnehager har behov for rehabilitering. Nå er det Kalfarveien barnehage som trenger et alternativt lokale. Derfor er det bra at dispensasjonen forlenges. Men Bergen kommune bør snart være ærlig med nærmiljøet. Hvor lenge skal barnehagen stå? Det største problemet med barnehagen er ikke plasseringen, men lovnaden om at den skulle bli midlertidig. Barnehagen skulle stå i tre år, fra 2007 til 2010. Naboene har blitt holdt for narr, og det kan svekke tilliten til politikerne i Bergen. Det kan gjøre det vanskeligere å få på plass helt nødvendige, men midlertidige tiltak seinere. Den konfliktfylte plasseringen av erstatningsskolen ved Johanneskirken viser hvor vanskelig det er å få plass til skoler eller barnehagebygg i sentrum. Siden barnehagen bare skulle stå der i kort tid, er den ganske enkelt utformet. Hadde kommunen sett hvor stort behovet for barnehagen kom til å bli, ville den nok også blitt penere. Bedre utforming og estetikk ville trolig dempet konflikten med naboene. Det er nok ekstra provoserende for nærmiljøet at det står en tom barnehage på den andre siden av Damsgårdssundet noen hundre meter unna. Den skulle egentlig åpne i 2018, men selskapet bak leverte søknaden for seint. Senere har kommunen sagt nei til barnehagen, fordi det er full dekning i bydelen. Samtidig har byrådet også forsøkt å kjøpe den private barnehagen. Dersom barnehagen i Nygårdsparken ender opp med å være erstatningslokale også etter Kalfarlien er ferdig, vil det tomme barnehagebygget se enda rarere ut. Bystyret skal behandle den såkalte barnehagebruksplanen i år, der sektoren skal planlegges. Der bør kommunen si hva som skal skje med barnehagen i Nygårdsparken, og så holde løftet sitt. Publisert Publisert: 14. februar 2020 06:25 Les også

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:



«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».

