Nedgangen i klimautslepp er bra, men det går framleis for tregt Noreg må kutte meir framover. Publisert Publisert Nå nettopp Bergens Tidende Olje- og energiminister Tina Bru (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) under ein pressekonferanse om iskanten i Barentshavet. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix (Arkiv) Dei norske klimagassutsleppa gjekk ned i 2019, viser foreløpige tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er ein gledeleg nyheit, og gir håp om at Noreg kan nå klimamåla sine. Dersom verdas land klarer å oppfylle sine mål i Paris-avtalen, kan ein unngå dei verste konsekvensane av klimaendringane. Det norske utsleppskuttet på to prosent svarar til éin million tonn mindre CO₂ i atmosfæren. Noreg slepp no ut om lag like mykje som i 1990. Det er bra at klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) ikkje overdriv kor stort kuttet er. Til NRK seier han at det ikkje går raskt nok endå, men at Noreg er på rett veg. Politisk retorikk handlar ofte om sigrar eller tap. Men i klimasaka veit ein ikkje kva det blir før om mange år. Årstalet er berre ein etappe på vegen. Noreg har ingen god historie i å oppnå klimamål. Ifølgje klimamålet for 2020, skulle Noreg vore nede i 48,6 millionar tonn i år. Det målet er fleire millionar tonn unna. Utsleppa går mest ned i vegtrafikken. Det skuldast den norske elbilpolitikken og auken i bruk av biodrivstoff. Det er ein sektor der folk ikkje merkar så mykje til utsleppskutta. Overgangen til elbil går ganske smertefritt. Det same gjer overgangen til meir biodrivstoff, sjølv om den er kontroversiell. Bruken av palmeolje i norsk drivstoff gjekk opp med 20 prosent i fjor. Ifølgje Regnskogfondet bidrog det til øydelegging av 72 kvadratkilometer regnskog. Det er grenser for kor mykje ein kan kutte utan at det krev mykje meir av folk. Oljeforliket på Stortinget kan utsetje ei nødvendig omstilling, der store næringar blir mindre avhengig av olje og gass. Stortinget burde òg ha sett den såkalla iskanten lenger sør, slik at ein større del av Barentshavet vart utelaten frå framtidig olje- og gassverksemd. Båe vedtak bidreg til at det grøne skiftet ikkje går så fort som det burde gjere. Tregare omstilling no, kan bety raskare omstilling i framtida. Det kan bli smertefullt. Alternativet er at Noreg ikkje bidreg til dei klimakutta som må til for å avgrense klimaendringane. Det børt vere utenkjeleg. Publisert Publisert: 10. juni 2020 05:40

