Uansvarleg trugsel om stemmenekt

Bergensarane må kunne forvente at byens folkevalde ikkje stikk av når budsjettet skal vedtakast.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

VIL IKKJE STEMME: Mikkel Grüner (SV) og Sofie Marhaug (R) trugar med å ikkje stemme over bybudsjettet når det skal opp til behandling i desember. Fred Ivar Utsi Klemetsen (Arkiv)

Både SV og Raudt forhandlar no med det Ap-leia mindretalsbyrådet om neste års budsjett.

Båe parti har vore svært kritiske til byrådet, etter at KrF tvang SV ut av forhandlingane etter valet. I eit intervju med BA, trugar SV med å nekte å stemme over budsjettet i bystyret.

Raudts Sofie Marhaug vurderer det same.

Det går an å håpe at dette berre er eit forhandlingsutspel frå SV og Raudt. For det er nesten ikkje grenser for kor ansvarslaust den trugselen er.

Det er stemmeplikt i bystyret, ifølgje kommunelova. Mikkel Grüner (SV) har rett i at det er vanskeleg å handheve eit slikt lovbrot.

Men det er ein dårleg grunn til å bryte lova. Stemmeplikta er ein sentral speleregel i det norske politiske systemet. Det vurderer SV og Raudt å setje til side, om dei ikkje får viljen sin.

Når ein vert vald inn i bystyret, så fører det med seg eit ansvar om å setje seg inn i og stemme i alle saker. Stemmeplikta sikrar at byens folkevalde ikkje berre stemmer i sakene dei bryr seg mest om.

Trugselen om å bryte regelen undergrev det. Men det kan òg få store politiske konsekvensar.

Dersom SV og Raudt forlèt bystyresalen når dei folkevalde skal bestemme neste års pengebruk, vil det ikkje vere nok om byrådet får støtte frå Senterpartiet.

Då kan resultatet bli at Høgre får gjennom sitt alternative budsjett. Då har Ap, MDG, Venstre og KrF neppe noko anna val enn å gå av. Det er vanskeleg å sjå at det skal vere i SV og Raudts interesse.

I eit slikt utfall vil SV og Raudt ha gitt frå seg innflytelse og skapt ein svært kaotisk situasjon i bypolitikken. For dei kan ikkje berre skyve ansvaret for at byen har eit styringsdyktig fleirtal over på byrådet åleine.

Makta sit i bystyret. Der ligg òg ansvaret. Det kan ikkje SV og Raudt springe frå.

Byrådet har sjølvsagt eit stort ansvar for at budsjettet kjem i hamn. Dei må kome forhandlingspartnarar i møte, men dei må òg sikre at kommuneøkonomien ikkje vert sett på spel.

Difor kan ikkje byrådet gå med på kva som helst av budsjettforlik.

Veljarane røysta inn eit svært fragmentert bystyre i årets val. Når så mange parti må samarbeide for å få fleirtal, krev det vilje til kompromiss.

Og det gjeld både byrådet og opposisjonen.

