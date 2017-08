Kulturministeren maner til kulturkamp, og misbruker rollen for å påvirke NRK. Det er ikke greit.

TV-programmet «Faten tar valget» har ennå ikke kommet på luften. Likevel har det kommet inn over 3600 klager til Kringkastingsrådet. Årsaken er at programleder Faten Mahdi Al-Hussaini bruker hijab. Flere trekker paralleller til en sak i 2013, da programleder Siv Kristin Sællmann ikke fikk lov til å bære et korssmykke under nyhetssendingene.

En av dem er kulturminister Linda Hofstad Helleland (H), som til Vårt Land sa «Jeg opplever at NRK viser et annet standpunkt i dag enn i 2013», og videre: «Derfor forventer jeg en viss grad av likebehandling i saker der man bruker religiøse symboler.»

Det er feil at NRK har endret praksis. Kanalens retningslinjer skiller mellom nyhetsprogrammer og andre programmer.

Muligens har Helleland misforstått. Men hun tok selv kontakt med Vårt Land for å komme med utspillet. Det var en bevisst handling fra kulturministeren, som bør ha satt seg inn i saken.

Uttalelsene hennes legger hun et politisk press på NRK. Hun gir klart uttrykk for at hun mener at NRK bør endre praksis.

Slike utspill kan ikke en kulturminister komme med, selv ikke i en valgkamp. Helleland er generalforsamlingen i NRK. Hun skaper et inntrykk av at hennes ideologiske oppfatninger skal legge føringer for innholdet på kanalen, som tyder på at hun sliter med dårlig rolleforståelse.

For en statseid mediebedrift er det spesielt viktig å vise uavhengighet, og at den ikke lar seg påvirke av politisk styringsiver. Helleland burde forstå hvor viktig dette er.

Heldigvis er det ingenting som tyder på at sjefene på Marienlyst bryr seg nevneverdig om presset fra kulturministeren.

Saken er særlig ille fordi det er snakk om krevende verdispørsmål. Debatten handler selvsagt ikke om smykker og hodeplagg. Den er en del av en konstruert kultur- og verdikamp mellom Vesten og islam. NRKs vurdering har feilaktig blitt fremstilt som om muslimer blir forskjellsbehandlet fra kristne, og det er det inntrykket som har skapt de sterke reaksjonene.

Helleland har tidligere i valgkampen sagt at hun mener norske verdier er truet, og NRK-utspillet må sees i den konteksten. Denne debatten nører opp under et fremmedhat, og nå har Helleland misbrukt sin rolle som NRKs generalforsamling for å hive bensin på bålet.

Hun bør trekke tilbake uttalelsen, og gi klar beskjed om at Kulturdepartementet som eier ikke har noen mening om hva slags smykker eller hodeplagg programledere kan gå med.