Frp må legge vekk konspirasjonsteorien om «snikislamisering»

Terroråtaket for to år sidan viste at høgreekstremismen framleis lever i Noreg.

Johanne Zhangjia Ihle-Hansen vart drepen fordi drapsmannen var rasist. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB (Arkiv)

I dag er det to år sidan Johanne Zhangjia Ihle-Hansen vart drepen av stebroren sin, Philip Manshaus. Like etter reiste han til Al-Noor-moskéen i Bærum. Planen var å drepe fleire menneske.

Sjølv om han skaut seg inn i lokalet, vart han stansa og lagt i bakken av to eldre menn: Mohammed Iqbal Javed og Mohammen Rafique.

Terroråtaket kunne blitt verre, men igjen tok altså høgreekstremismen liv i Noreg: Ihle-Hansen vart drepen fordi drapsmannen var rasist.

Ingen andre enn gjerningsmannen er skuldig i terroren, men han vart radikalisert i samfunnet vårt.

Alle som bidreg til den offentlege samtalen må passe på at ein ikkje legitimerer muslimhat og radikalisering. Konspirasjonsteoriar som «snikislamisering» passar diverre altfor godt til det verdsbiletet som ekstremistane konstruerer.

Det omgrepet har diverre Framstegspartiet tatt i bruk og forsvart i over eit tiår. Dei påstår at det handlar om muslimske særkrav, men omgrepet har ei høgreradikal historie.

«Snikislamisering» er nært knytt til Eurabia-teorien, som er ei førestilling om at muslimar er i ferd med å overta Europa. Fleire høgreekstreme har forklart sin valdsbruk med denne teorien om at kvite menneske vert erstatta med muslimar.

Politikarar har òg eit ansvar for å ikkje spore av samtalar om radikalisering og ekstremisme.

Etter 22. juli spora debatten av til å handle om at Framstegspartiet følte seg forulempa. Dette skjedde seinast på tiårsmarkeringa for terroren i sommar.

Det same skjedde etter terroråtaket i Bærum.

Berre to veker etter at terroren råka moskéen deira, fekk fleire kvinner hard kritikk for å ikkje ville handhelse på kronprins Haakon. Dåverande Frp-leiar Siv Jensen kalla det for «snikislamisering» å ikkje ville handhelse.

Ein norsk partileiar skulda altså desse kvinnene for noko som kan bli tolka som ein muslimsk konspirasjon, kort tid etter moskéen deira vart utsett for eit antimuslimsk terroråtak.

Det er det motsette av å overvinne radikalisering.

Framstegspartiet er ikkje eit radikalt parti. Då bør dei slutte å bruke høgreradikale omgrep som «snikislamisering».