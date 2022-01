En ideell kandidat for Festspillene

Forventningene er store. Lars Petter Hagen har gode forutsetninger for å lykkes som festspilldirektør.

– Som prisbelønt komponist, tidligere sjef for Ultimafestivalen, utviklingssjef i Oslo-Filharmonien og rådsleder i Kulturrådet, virker Hagen å være som en ideell kandidat for Festspillene akkurat nå, mener BT.

Lars Petter Hagen sa mye pent og riktig om Bergen og bergensere da han ble presentert som Festspillenes nye direktør fredag.

Men den nye direktøren vil selvfølgelig ikke bli bedømt for hva han sier, men hva han klarer å skape på sikt i landets mest selvbevisste by.

Østlendingen Hagen har tung erfaring både som kunstner og leder, kombinert med høy tillit i kulturbyråkrati og kjennskap til kulturpolitikk.

Dette kan han dra nytte av, når han skal overta arbeidet i en organisasjon som i fjor høst ble rystet av Anders Beyers brå avgang.

I den grad Festspillenes omdømme ble skadet av skandalen, kan ansettelsen av Hagen skape ny begeistring og optimisme.

Å være festspilldirektør er å stå konstant i spagat mellom gammelt og nytt, konservativt og radikalt, lokalt og internasjonalt.

Bergens selvbilde kan være både en utfordring og en ressurs på samme tid. Byens kulturliv strekker seg over et stort spekter, fra gamle og konservative institusjoner, til radikale og uavhengige scener.

Det krever sterke ferdigheter i kommunikasjon for å holde dem i varmen sammen – og samtidig være frontfigur for en festival det knytter seg digre forventninger til.

Et stort potensial ligger i det å forene de store og dominerende institusjonene og de mindre og dristige aktørene i Bergen i større prosjekter.

Det er nedslående at de ikke samarbeider oftere. Festspillene kan være navet der disse samles og utvikler nye og store kunstopplevelser for publikum. Her kan en ny og energisk festspilldirektør spille en viktig rolle.

I år avholdes Festspillene for 70. gang. Hagens oppgave blir å hindre at festivalen støver ned og blir selvtilfreds, men holder seg fremoverlent, og tør å engasjere og provosere - også for et yngre publikum.

Hagen ønsker at Festspillene skal «berøre, bevege og irritere». Slike ambisjoner er bra å ha. Det er bare å ønske ham lykke til.