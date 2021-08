Endeleg kjem det reglar for sparkesyklane. Det er allereie litt for seint.

Sjølvsagt skal elsparkesyklane ha promillegrense.

Det har vore fleire alvorlege skader etter køyring med elsparkesyklar.

Det er ingen tvil om at me treng reglar for korleis elsparkesyklar skal brukast. Alvorlege skader, barn som er blitt køyrt ned og dødsfall har vist dette tydeleg.

Denne veka varsla samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) at slike reglar kjem. Det var på høg tid.

Regjeringa vil no sende fleire forslag til innstramming på høyring. Dette inkluderer:

Ei promillegrense på anten 0,2, 0,5 eller 0,8.

Forbod mot køyring på fortau.

Hjelmpåbod for barn under 15 år.

Aldersgrense på 12 år.

Dette verkar som fornuftige reglar, som legg til rette for å bruke sparkesyklar som før – berre på ein tryggare måte.

Ved å innføre slike reglar, blir det tydeleg at elsparkesyklane er noko anna enn ein vanleg sykkel. Det er eit viktig signal frå styresmaktene til brukarane.

Sparkesyklane må no halde seg i vegbana eller på gang- og sykkelsti.

Sparkesyklane har mange fordeler. I eit bysentrum med lengre avstandar og lite internt kollektivtilbod, gjer dei det mogeleg for folk å raskt kome seg frå A til B. Framkomstmiddelet er difor ikkje eit onde i seg sjølv, slik det nokre gonger blir framstilt.

Men å køyre på ein elsparkesykkel er langt farlegare enn å sykle på ein vanleg sykkel. Føraren må ha oversikt over eit større trafikkbilete, og risikoen for å skade andre er større. Det er ikkje ein aktivitet for dei som er påverka av rus eller for små barn.

Ettersom forslaga til reglar først skal på høyring, vil det enno ta tid før desse trer i kraft. Elsparkesyklar har allereie vore på norske vegar i fleire år. Det viser at regjeringa har vore for langt bakpå i denne saka.

Elsparkesyklane fekk gjere sitt inntog i Noreg utan at konsekvensen blei vurdert. Dei blei raskt gruppert som sykkel, med all fridom det førte med seg. Mangelen på regulering har kosta samfunnet dyrt i form av skader og dødsfall.

Men sjølv om det enno er ei stund til reglane faktisk vil gjelde, er det ingen grunn til å ikkje begynne å etterleve dei allereie no. Folk bør allereie no endre sine haldningar til å køyre med sparkesyklane i rusa tilstand, og dei bør køyre i vegbana. Det er også alltid fornuftig å bruke hjelm, for både barn og vaksne.