Amerikansk ordkrig med Nord-Korea kan utvikle seg til noe farligere. Lavmælt diplomati er fremdeles å foretrekke.

I går ettermiddag understreket USAs utenriksminister Rex Tillerson at trusselen fra Nord-Korea er uendret, og at «amerikanerne kan sove godt om natten».

Meldingen var en nødvendig korreksjon til president Donald Trumps ilske meldinger fra dagen før. Trump sverget på at trusler fra Nord Korea vil bli møtt med «ild og raseri verden ikke har sett maken til».

Det er mulig at støyen bare er en eskalerende verbal batalje, ikke tegn på militær opptrapping. Men med to labile statsledere på hver sin side, er det ingen grunn til å føle seg helt trygg.

Trumps reaksjoner kommer etter en serie med provokasjoner fra Nord-Korea. I fjor foretok regimet to prøvesprengninger med atomladninger. I forrige måned ble to langtrekkende raketter skutt ut. FN s sikkerhetsråd reagerte raskt, og innførte nye sanksjoner mot regimet forrige helg.

Amerikanske etterretningsrapporter viser at nordkoreanerne har utviklet sprenghoder som kan brukes i missilene. Det betyr at utviklingen går raskere enn ekspertene hadde forestilt seg. I tillegg til naboene Sør-Korea og Japan, kan Nord-Korea nå true amerikansk territorium, på øyen Guam.

Det nordkoreanske regimet er uberegnelig, og motivene er ikke alltid lett å bli klok på. Men at aggresjonen så ensidig rettes mot USA, tyder på at Kim Jong Un ønsker oppmerksomhet og respekt fra stormakten, ikke minst for å styrke sin egen posisjon internt.

At USA og verdenssamfunnet reagerer, er naturlig. Men aggressive statsleder-sitater har ofte en selvforsterkende effekt. «Ild og raseri»-uttalelsen kan i verste fall bidra til å eskalere konflikten, der USA føler at militær makt må til for å opprettholde internasjonal troverdighet.

Forhåpentlig finnes kaldere sikkerhetspolitiske hoder i Det hvite hus enn presidentens.

Det blir ingen politisk avspenning på Korea-halvøyen uten Kinas forpliktende hjelp. Kina er Nord-Koreas suverent største handelspartner, og bidrar betydelig til diktaturets økonomi.

De internasjonale sanksjonene er lite effektfulle, så lenge Kina ikke er villig til å stenge sine kanaler til regimet i Pyongyang.

Dessverre er forbindelsene mellom USA og Kina kjølige for tiden, etter at president Trump har brukt sin korte politiske karriere på å demonisere kinesernes lederskap.

Taktikken er lite konstruktiv. TV-sendt aggresjon skaper bare frykt. Den urolige situasjonen i Asia krever omfattende diplomatisk innsats.