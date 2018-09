Likestillingsministerens kritikk av Telenor er hul. Bedrifter kan ikke styres av kjønnspolitikk alene.

Berit Svendsen var en av tre kvinner i Telenors konsernledelse. Nå slutter hun etter 30 år i selskapet, etter å ha avvist tilbud om andre interne toppjobber.

Svendsens avgang fikk likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) til å rykke ut og klandre Telenor-ledelsen for uholdbart mangel på mangfold. Det er useriøs og utidig innblanding fra regjeringshold.

Likestillingsministeren burde vite å spille kortene sine bedre, og ikke rope ulv, ulv bare fordi en kvinne forlater en toppstilling.

Dersom Helleland hadde gjort bitte litt research før hun løp til kanonene, ville hun raskt blitt klar over at Telenor har 37 prosent kvinner i staben, og en tredjedel kvinner i ledelsen. Det er ikke ille for et internasjonalt børsnotert selskap.

Likevel gir Helleland konsernsjef Sigve Brekke beskjed om å «ta grep».

Det lyder hult, særlig når det kommer fra en Høyre-minister. Høyre er mot kjønnskvotering fordi det er illiberalt. Da blir det prinsippløst å kreve at bedriftene likevel skal levere på alle kjønnskvoteringens mål og tiltak.

Da Jon Fredrik Baksaas ga seg som Telenor-sjef i 2015, ble nåværende konsernsjef Sigve Brekke valgt til fordel for Berit Svendsen.

Brekke-ansettelsen var preget av at daværende styreleder Sven Aaser trosset næringsministerens oppfordring om å velge en kvinne, og at han ikke var helt sannferdig i forsikringen om at begge kjønn var representert i sluttrunden.

Dermed blir mange fristet til å forklare Svendsens avgang i et kjønnsperspektiv, der Brekke har villet kvitte seg med henne.

Terje Pedersen, Scanpix

De fleste konserndirektørene i Telenor sitter på tidsbegrensede kontrakter, nettopp for å sikre sirkulasjon i ledergruppen. Svendsen har vært sjef for Telenor Norge siden 2011, og hennes kontrakt løp ut i høst, ifølge DN.

– Dels ønsket vi å la andre slippe til og dels ønsket vi at Berit Svendsen skulle utvide sin kompetanse på et annet område, helst i Asia, sier Brekke til DN.

Den forklaringen er både plausibel og forståelig. Som politisk redaktør Trine Eilertsen skriver i Aftenposten: Svendsen er ikke hellig verken fordi hun er kvinne eller fordi hun har levert gode resultater.

Likestilling i norsk næringsliv står og faller ikke med at Svendsen fortsetter i Telenor. Norske bedrifter verken kan eller skal styres av kjønnspolitikk, og lederavganger har som regel bedre og mer komplekse årsaker enn kjønn. Såpass bør en likestillingsminister fra Høyre forstå.