Vest politidistrikt henlegger flest voldtektssaker i landet. Politiledelsen må ta bedre grep om opphopningen av gamle saker.

VG har kartlagt politiets behandling av voldtektssaker de siste årene. Undersøkelsen avdekker at Vest politidistrikt ligger på jumboplass. Distriktet oppklarer færrest saker i hele landet, og mindre enn én av ti anmeldelser ender i retten.

Det er urovekkende. Selv om svake tall kan ha plausible forklaringer, må politiet vise at alvorlige forbrytelser som voldtekt har høy prioritet.

Voldtekt er krevende å etterforske. Ofte er det ord mot ord, ingen vitner, umulig å bevise noen straffbar handling eller å identifisere gjerningspersonen.

Selv om det er gode grunner til at voldtektssaker henlegges, er det påfallende at dobbelt så mange saker kommer til retten i Nordland som her vest. Mye tyder på at svak oppklaringsprosent skyldes strukturelle forhold.

Vest politidistrikt har i flere år slitt med såkalte restanser, altså gamle saker som hoper seg opp. Sommeren 2016 var etterslepet på voldtektssaker så stort at daværende visepolitimester, Olav Valland, beskrev situasjonen som prekær. I BT varslet han om pressede ressurser og et politidistrikt som ikke var rustet til å håndtere flere anmeldelser.

Selv om politiet opprettet en spesialgruppe som skulle prioritere voldtektssaker, gir arsenalet av gamle saker fortsatt følgefeil. Ifølge VG har spesialgruppen henlagt 163 av 173 saker. Mye tyder på at tiltaket kom for sent, noe politiet også erkjenner.

«Saksfeltet har ikke alltid fått de ressursene som alvorlighetsgraden tilsier», sier visepolitimester Ida Melbo Øystese til VG.

Den innsikten må politiledelsen ta konsekvensen av. De kan ikke tillate at det fester seg et inntrykk av at bergenspolitiet somler bort voldtektssaker.

I så måte er det oppsiktsvekkende at førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen nærmest reagerer med et skuldertrekk. «Gir meg ikke dårlig nattesøvn», sier han til VG, og bruker blant annet Bergens store studentmiljø som en forklaring. Å insinuere at studenter rutinemessig fremmer falske voldtektsanklager, er en så grov beskyldning at den må underbygges med fakta.

Stolt-Nielsen viser også til at de siste tre årene i Vest politidistrikt har vært spesielle på grunn av politireformen. Hvis intern omorganisering gjør at alvorlige saker ikke blir etterforsket skikkelig, er det et stort problem.

Politiet i vest har åpenbart mye å gå på både når det gjelder saksbehandlingstid og oppklaringsprosent. Førstestatsadvokaten har imidlertid rett i at det er vanskelig å konkludere bastant på bakgrunn av VGs tall. Det er nødvendig med en grundigere analyse av statistikken for å finne ut hva som har gått galt.