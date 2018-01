Den viktigste konklusjonen etter toppmøtet i Washington denne uken er at Norge og USA fremdeles er viktige allierte.

Etter møtet i Det hvite hus denne uken karakteriserte statsminister Erna Solberg (H) den amerikanske presidenten slik: «Han er en normal mann med normal sans for humor».

Statsministerens beskrivelse av en statsleder som har utmerket seg ved å være ganske uberegnelig, er raus.

Dagen etter skapte Donald Trump nyheter ved å omtale land som Haiti, El Salvador og en del afrikanske nasjoner som «shithole countries» («møkkaland»), og krevde å få vite hvorfor USA ikke tar imot flere innvandrere fra land som Norge.

Ingen med norsk pass bør la seg smigre. For regjeringen er det viktigere å ha fokus på Norges historiske og langsiktige relasjoner med USA. De strekker seg heldigvis lenger enn en presidentperiode.

Statsministeren snakket på et språk Trump forstår. Hun understreket hvordan fremtidsrettet politikk kan skape både handel og arbeidsplasser.

Solberg viste blant annet til at USA for tiden har handelsoverskudd med Norge. En av grunnene er miljøvennlige importvarer som elbilen Tesla.

For klimaskeptikeren Trump fremstod dette som nyheter. USAs allierte er mer opptatt av at det globale, grønne skiftet også kan være lønnsomt.

Også det norske forsvarets innkjøp av jagerfly og militært materiell knytter Norge og USA sammen som viktige partnere i sikkerhetspolitikk og handel, påpekte statsministeren.

Det var egentlig å slå inn åpne dører. USAs sikkerhetspolitikk er ikke vesentlig endret under Trump, selv om presidentens atferd fører til at mange stiller spørsmål ved den.

Håndtrykket og pressekonferansen i Washington var likevel det minst viktige ved det norske statsbesøket.

På møtene i Det hvite hus deltok både visepresident Mike Pence, utenriksminister Rex Tillerson og sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster. Der ble samarbeidet mellom landene bekreftet og befestet.

Samtidig er det viktig at Norge markerer seg på felter der interessekonfliktene er åpenbare.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) var tydelig på at USAs beslutning om å flytte ambassaden fra Tel Aviv kan sette tostatsløsningen på spill.

Dette er en markeringssak for Norge, som tidligere har spilt en viktig rolle i fredsprosessen i Midtøsten.

Vestlig utenrikspolitikk er mer bestandig og kompleks enn Donald Trumps Twitter-meldinger skulle tilsi.

Desto viktigere er det at den norske regjeringen bidrar til det langsiktige arbeidet for å opprettholde og styrke viktige allianser. Norge er avhengig av å ha et sunt forhold til den sittende administrasjonen i USA.