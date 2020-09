Regjeringa har eit forklaringsproblem om ny bergensbane blir utsett Samferdsledepartementet opnar for å bremse for ny veg og bane til Voss. Det er ein idé som må kvelast så fort som råd. Publisert Publisert Nå nettopp Bergens Tidende I 2015 gjekk raset over vegen og toglina ved Boge, rett sør for Vaksdal sentrum. Foto: Tor Høvik (arkiv) Eit brev frå Samferdsledepartementet til Statens vegvesen opnar for å gjere to viktige endringar: For det fyrste vil dei utsetje byggestart for den nye Bergensbanen. For det andre vil dei dele opp utbygginga av vegen i mindre byggetrinn, slik at Arna-Trengereid blir utsett, skreiv BT sist veke. Grunnen er sjølvsagt prislappen: Alt tyder på at K5, fellesprosjektet for ny veg og bane mellom Arna og Voss, blir svært dyrt. Samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF) har dermed ein viktig jobb å gjere: Han må snarast mogeleg seie klart og tydeleg frå om at utsetjing av dette prosjektet er heilt uaktuelt. Samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF) Foto: Tore Meek, NTB Scanpix (arkiv) Departementet har rett når dei skriv at det vil «være mest prekært å få utbedret E16 på strekningen Trengereid-Helle pga. at denne delen er mest skredutsatt». Men dette er å spare seg til fant. Noreg står midt i ein prosess med å bli varig endra til å vere eit lågutsleppssamfunn. Det krev mellom anna eit effektivt tognett mellom landets største byar. Delar av dagens jernbanetrasé mellom Voss og Bergen er over hundre år gammal. Det held ikkje i framtida. Landets to største byar treng ein trygg og effektiv reiseveg mellom seg. Folket langs strekninga må sleppe å vere redde for ras. Og ikkje minst: Framlegget om å splitte opp utbygginga vil fordyre heile prosjektet. Statens vegvesen reknar med at samfunnet sparer tre-fire milliardar kroner på å bygge både veg og bane samla, samanlikna med å bygge dei i kvart sitt prosjekt. Dersom regjeringa meiner alvor med å bygge båe delar, kastar dei altså fleire milliardar skattekroner ut vindauget ved å splitte opp prosjektet. Fakta K5 Arna – Voss Regjeringa gjekk i 2014 inn for det såkalla K5-alternativet. Det er ein ny firefelts veg mellom Arna og Romslo og tofelts veg med midtrekkverk til Voss.

Den dobbeltspora jernbanen vil gå i ny trasé og blir bygd i fellesprosjekt med veg. Dette vil gje ei reisetid mellom Arna og Voss på 24 minutt for tog og 46 minutt med bil.

Prisen blei i ein tidleg fase rekna til 33 milliardar kroner. Seinare har den stige kraftig. No er fyrste byggetrinn til Stanghelle rekna til å koste 25 milliardar kroner.

Prisen blei i ein tidleg fase rekna til 33 milliardar kroner. Seinare har den stige kraftig. No er fyrste byggetrinn til Stanghelle rekna til å koste 25 milliardar kroner.

Bompengepotensialet er lågt, om lag to milliardar kroner. Les mer Det er mange gode prosjekt som konkurrerer om samferdslekronene i Noreg. K5-prosjektet mellom Arna og Voss er likevel spesielt. Til no har ikkje Hareide vore tydeleg nok. Vestlendingane kan ikkje vere trygge på at Solberg-regjeringa står ved sine gamle løfte. Samferdsleministeren må avklare kva landsdelen eigentleg skal tru. Alt anna enn å bygge ny veg og bane mellom Arna og Voss er å svikte Vestlandet. Publisert Publisert: 8. september 2020 05:26

