Bompengelistens forsøk på å elitestemple lokalpolitikerne feiler – fordi det er feil.

VANLIGE FOLK: – Trym Aafløy forsøker å illustrere en avstand mellom Bystyrets politikere og innbyggerne i Bergen. Men avstanden er en illusjon, mener Bergens Tidende. byoutline Tor Høvik (Arkiv)

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) må slutte å rakke ned på hardtarbeidende lokalpolitikere. Diskusjonen om bompenger handler om hvilke løsninger ulike partier mener er best for Bergen. Der er det selvsagt bra med uenighet.

Derfor er det positivt at FNB stiller til valg for å gi en stemme til bompengemotstanderne. Men folk som stiller til valg bør hindre – ikke oppmuntre til – politikerforakt.

Alle har et ansvar for å ikke piske opp stemningen mot politikere. Klepp-ordfører Mari Braut Nese (H) fortalte denne uken om hets og trusler mot familien hennes. Hun er langt fra alene.

I et intervju med Filter Nyheter i forrige uke, sa Trym Aafløy at politikere tror penger er noe som kommer fra andre mennesker. Han sa også at FNB – i motsetning til andre politikere – er vant til å forholde seg til en hverdag der en må tjene penger før en kan bruke dem.

Aafløy presiserte i etterkant at han snakket om Stortinget. Men spørsmålet han svarte på handlet om FNBs evne til å styre kommuneøkonomien i Bergen.

Aafløy har også tidligere gått hardt ut mot lokalpolitikere. Til BA sa han dette 3. mai:

– Nesten alle på Stortinget er født og oppvokst i det politiske systemet. Slik er det med noen i Bystyret også, særlig de ledende kandidatene. Folk oppfatter dem som elitepolitikere.

Aafløy vil lage et skille mellom politikere og folkevalgte, og plasserer seg selv i sistnevnte kategori.

Det er for å illustrere en avstand mellom Bystyrets politikere og innbyggerne i Bergen. Men avstanden er en illusjon.

En gjennomgang gjort av lokaldemokratiutvalget til Bergen kommune, viste at de folkevalgte likner på velgerne. Utvalget konkluderte slik:

«Ut fra de variablene som her er kartlagt, består ikke bystyret i Bergen i inneværende periode av en elite som avviker fra trekk ved befolkningen.»

Som ordfører Marte Mjøs Persen (Ap) skrev på Facebook, består Bystyret av vanlige folk med vanlige jobber. Det er et gode for byen at noen av dem får heltidsverv som enten byråd eller komitéleder.

Alternativet er mindre demokratisk styring av Bergen.

I intervjuet med Filter Nyheter påstår Aafløy at FNB ikke vil styre økonomien dårligere enn de andre partiene. Det eneste svaret hans på hvordan budsjettet skal gå opp, er effektivisering og omdisponering.

Han kan heller ikke love at velgerne får mer informasjon før valget i september. Det holder ikke.

Heller enn å rakke ned på fremtidige kolleger, bør FNBs kandidater fortelle hvordan de vil styre byen. Da må de være konkrete og ikke bare snakke i generelle vendinger. Ellers blir FNB en eksponent for det samme politikerspråket som de selv kritiserer.

