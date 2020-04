Økt frihet krever at alle tar ansvar

Gjenåpning av landet forutsetter at folk fortsatt følger smittevernreglene lojalt.

Publisert Publisert Nå nettopp

Oppmykningen som ble presentert tirsdag ettermiddag, er et tegn på at smittespredningen foreløpig er under kontroll, og at de strenge tiltakene ikke har vært forgjeves, skriver BT på lederplass. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Tiltakene som er satt i verk for å håndtere koronaepidemien har hatt store kostnader, for svært mange. Det er derfor gledelig at regjeringen har besluttet å åpne landet gradvis igjen etter påske.

Men som statsminister Erna Solberg (H) understreket: Dette betyr ikke at vi kan bli uforsiktige.

Det viktigste vi alle kan gjøre for å bevare denne skjøre friheten, er å fortsette å følge helsemyndighetenes råd for å hindre smitte.

Les også Statsministerens største frykt er at nordmenn skal begynne å ta lett på koronatiltakene

På pressekonferansen tirsdag ettermiddag ble det klart at barnehagene åpner igjen 20. april, og de laveste skoletrinnene uken etter. Samtidig blir både hytter, frisører og fysioterapeuter tilgjengelige for folk igjen.

Oppmykningen er gode nyheter.

For det første er det et tegn på at smittespredningen foreløpig er under kontroll, og at de strenge tiltakene ikke har vært forgjeves. I mellomtiden har helsetjenesten og sykehusene fått tid til å ruste seg for belastningen som kommer.

For det andre har full nedstengning svært negative konsekvenser, både for folk flest og for økonomien. Når tusenvis av arbeidsfolk må være hjemme for å passe barn, koster 300 millioner kroner hver dag, ifølge beregninger fra NHO.

De nye føringene virker forsvarlige, og vil gagne både arbeidstakere og bedrifter, og ikke minst sårbare barn som har lidd under mangel på oppfølging.

Avveiningen mellom hensynet til liv og helse, økonomi og frihet er krevende, men regjeringen ser ut til å ha funnet en god balanse, basert på faglige råd og erfaringer fra andre land.

Men oppmykningen som kommer betyr altså ikke at faren er over.

I rapporten som ligger til grunn for regjeringens beslutning, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) at befolkningen må forberedes på at epidemien vil komme, og at mange vil bli syke. En nullvisjon for smittespredning er ikke realistisk.

Begrunnelsen for å åpne barnehagene og småskolen, er at erfaringene hittil tyder på at barn ikke bidrar noe særlig til smittespredning. Men dette er fortsatt et pågående eksperiment, uten sikre svar.

Som helseminister Bent Høie (H) sa på pressekonferansen: «Vi har kontroll på smittespredningen, men det er veldig lett å miste den».

Koronakrisen har allerede krevd mye av oss. Folk har gjort en formidabel dugnadsinnsats, og har tatt smittevernrådene på alvor.

Nå må vi være forberedt på at det vil komme nye restriksjoner. Vi må fortsatt ha hjemmekontor og holde avstand og følge hygienerådene.

Det blir lenge til normaliteten kommer helt tilbake. Men den friheten vi nå ser konturene av, er avhengig av hvordan vi håndterer den.