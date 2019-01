Skal kysten bli ren, er det ikke nok å satse på frivillig innsats.

Enorme mengder plast ligger strødd langs vestlandskysten. En kartlegging viser at bare i kommunene Fjell, Sund og Øygarden, ligger mellom 500 og 1000 tonn plastavfall. Et område tilsvarende 70 fotballbaner er forurenset av plast.

Plasten kommer med havstrømmer fra land som England, Frankrike og Danmark, i tillegg til den som skyldes vår egen forsøpling. Problemet er uansett vårt. Plasten bør fjernes.

Innsatsen fra de flere tusen som har vært med å rydde langs kysten er både imponerende og tvingende nødvendig. Men plastproblemet er altfor omfattende. Det er ikke realistisk å overlate opprydningen til frivillige alene.

Det finnes i dag gode støtteordninger for å støtte opp om frivillige ryddeaksjoner. Blant annet kan det søkes om støtte til å få fraktet vekk avfallet etter rydding. Miljødirektoratet deler ut 65 millioner til slike prosjekter i år.

Men mange steder ligger plasten nede i jorden, etter å ha samlet seg opp over tiår. Da må det profesjonell hjelp og større maskiner til for å få den fjernet. Det er opp til politikerne hvorvidt det skal skje, for det går ikke av seg selv.

Fortsatt mangler det kunnskap om hvor omfattende forsøplingen langs kysten er, hvordan man best får den fjernet og hvor mye det koster.

Kartleggingen i Sund, Fjell og Øygarden tok bare for seg rundt én prosent av Norges kystlinje. Dette området er antagelig mer utsatt for forsøpling, på grunn av beliggenheten ytterst mot havet. Men resultatet av undersøkelsene er dypt urovekkende.

Det aller viktigste nå er å hindre en ytterligere forsøpling av havene. Mye kan fortsatt gjøres både i næringslivet, i offentlig sektor og i husholdningene, for å hindre marin forsøpling. Men nettopp fordi plasten fraktes rundt med strømmene og forurenser andre strender enn der den ble kastet, krever plastproblemet internasjonale løsninger.

Mye godt arbeid er i gang, og den norske regjeringen har tatt viktige internasjonale initiativ.

Selv om mye av bosset kommer langveisfra, kommer neppe noen andre til å løse plastproblemet på Sotra og ellers langs Norges kyst.