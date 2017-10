Ine Eriksen Søreide (H) er et godt valg som utenriksminister, men går til en krevende jobb.

Det mangler ikke på utfordringer når Ine Eriksen Søreide nå tar over som utenriksminister etter Børge Brende (H). Verden omkring oss er mer uforutsigbar enn på lenge.

Søreide kommer godt skodd. Før hun ble forsvarsminister i 2013, ledet hun utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget i fire år. Som forsvarsminister har hun oppnådd tverrpolitisk respekt.

Når Søreide nå flytter over til Utenriksdepartementet, vil en av de viktigste sakene være godt kjent. Russlands opprustning og økende ambisjoner er ikke bare en militær utfordring.

Som forsvarsminister har Søreide vist en fast holdning overfor Russland. Blant annet har hun vært forbilledlig klar i fordømmelsen av Russlands annektering av Krim, og aggresjonen mot Ukraina.

Som utenriksminister må en fast holdning i prinsipper og militær satsing suppleres med diplomati. Det er i Norges interesse å ha en god dialog med vår nabo i øst.

Her vil Søreide kunne møte seg selv i døren. Utplasseringen av amerikanske soldater i Midt-Norge har provosert russerne. Likevel bør Søreide stå fast. Norges forsvar er og har vært avhengig av vår nære allierte i vest. Utplasseringen er heller ikke offensiv, men et ledd i forsvaret av Norge.

Den andre store oppgaven som venter er å sikre Norges interesser som eksportnasjon. Flere land opplever folkelige bevegelser i retning av økt proteksjonisme, noe som er potensielt svært skadelig for et land med en liten, åpen økonomi som Norge.

President Donald Trump har allerede trukket USA fra handelsavtalen TPP, og startet arbeidet med å reforhandle den nordamerikanske frihandelsavtalen NAFTA. Det er viktig å jobbe for å hindre at slike utviklingstrekk sprer seg til andre land.

En tredje oppgave blir å håndtere at Norges viktigste handelspartner, Storbritannia, går ut av EU. Det blir Søreides jobb å sørge for at norske interesser ikke blir skadelidende, en jobb hun vil dele med regjeringens nye EØS og EU-minister, Marit Berger Røsland (H).

Norge har vært en av vinnerne på globaliseringen, og har alt å tjene på en fredelig verden med fri og rettferdig handel. I vår tid kan ikke det tas for gitt, men må jobbes for. Det er det ansvaret landets første kvinnelige utenriksminister har tatt på seg.