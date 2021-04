Rusreforma vil hjelpe samfunnets mest sårbare

Thorvald Stoltenberg blei med åra ein markant forkjempar for ein ny ruspolitikk i Noreg, ikkje minst på grunn av dottera Nini Stoltenberg. Her er dei to saman på eit arrangement hos Frelsesarmeen i 2003. Foto: Einar Solvoll / Aftenposten / NTB (arkiv)

I helga kan Arbeidarpartiet ta eit historisk steg i retning av eit meir solidarisk samfunn.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

I dag, torsdag, opnar landsmøtet i Arbeidarpartiet. Ei av dei vanskelegaste sakene er kor vidt partiet skal støtte regjeringas framlegg til rusreform.

I praksis står striden om Noreg skal avkriminalisere små brukardosar narkotika for alle grupper eller ikkje, slik at til dømes ungdom kan sleppe straff om dei blir tekne med narkotika til eige bruk. Aps stemmer må til for at det skal bli fleirtal for reforma.

Det er semje om at ein ikkje lenger skal sende politiet etter dei tyngre brukarane.

Argumenta for ei slik todeling er fleire: Ungdom kan oppleve avkriminalisering som eit frislepp av narkotika. Samfunnet vil mangle verktøy til å følgje opp dei som er i ferd med å miste kontrollen over eigen rusbruk.

Og, slik Tore O. Sandvik, fylkesordførar for Ap i Trøndelag, har lagt vekt på: Rusreforma er eit venstrehandsarbeid frå rusliberalistane i Venstre.

Les også Anne Rokkan: «Politiet har drevet ulovlig ransaking av folks underliv»

I røynda starta arbeidet med ei reform på rusfeltet lenge før Venstre kom inn i regjering i 2018. Det var Ap som bana vegen for ein heilt ny måte å tenkje ruspolitikk på.

Thorvald Stoltenberg la fram Stoltenberg-utvalets rapport i 2010. Arbeidet blei ført vidare av Aps dåverande helseminister Jonas Gahr Støre.

I mellomtida har samfunnet fått vite endå meir om kva slags sosial bakgrunn som pregar dei som byrjar med rus og korleis politiet har møtt dei. Svært mange har hatt andre problem i livet.

Dagens ruspolitikk råkar svært usosialt, og lovverket gjer det vanskelegare å hjelpe menneske i ein sårbar situasjon.

Vestland Ap har vore tydelege på at avkriminalisering er vegen å gå, slik bergensordførar og Hordalands førstekandidat Marte Mjøs Persen forklarte i Politisk kvarter på NRK måndag.

Les også Jens Kihl: «Plutseleg slutta Sp-Vedum å snakke om distrikta. Var det så lurt?»

Utan frykta for straff frå politiet kan samfunnet lettare kome i kontakt med ungdom som har prøvd narkotika. Ungdom kan få hjelp og oppfølging.

Ein del prøver å streke opp eit skilje der ein berre skal straffe rekreasjonsbrukarane, men ikkje dei tunge brukarane. Det skiljet ser kanskje greitt ut på papiret, men i røynda finst ikkje ei slik todeling. Juridisk sett er det heller ikkje mogeleg å straffe ulike grupper ulikt.

Arbeidarpartiet liker å sjå på seg sjølve som eit styringsparti som tek ansvar i vanskelege saker – også når det ikkje er ein umiddelbar veljargevinst å hente.

Denne helga kan partiet seie eit klart og tydeleg nei til ideen om at straff skal disiplinere samfunnets mest utsette.