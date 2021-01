NRK trenger en sterkere nynorskstrategi

Skal statskanalen speile hele landet, må den være i hele landet.

NRKs kringkastingssjef, Thor Gjermund Eriksen, forteller at kanalen skal «ta rev i segla og skjerpe oss». Foto: NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Det er over 50 år siden det ble vedtatt at minimum 25 prosent av innholdet hos NRK skal være på nynorsk.

Bare én gang har statskanalen klart det – i 2019 var andelen oppe på 25,2 prosent.

I koronaåret 2020 var andelen igjen under målsettingen, med 24,2 prosent.

På nrk.no, kanalens viktigste eksponeringsflate for skriftspråket, var andelen begredelige 17 prosent.

Dette er altfor dårlig. Statskanalen har et særlig ansvar for at nordmenn skal få møte mer enn bokmål i hverdagen.

Der enkelte nasjonale medier regelrett har forbudt nynorsk for sine journalister, og skriftspråket i praksis er usynlig i de fleste andre, har NRK en uvurderlig rolle som motpol.

Særlig på nettavisen nrk.no, som altså kommer dårligst ut av alle NRKs flater.

Leder for Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, kommenterer til NRK at han er skuffet over at ikke nynorskandelen har holdt seg over kravet, men at han har forståelse for at koronaåret 2020 var ekstraordinært.

Det er selvsagt sant. Når pandemien gjorde at kanalen måtte rokke om på sendeskjemaet, blir alt mer uforutsigbart.

Samtidig avslører dette hvor sårbar og knepen NRK sin nynorskandel egentlig er. Kanalen trenger en sterkere strategi for å bygge opp språkkunnskap blant sine ansatte.

Det holder ikke at ekstra nyhetssendinger er det som vipper nynorskandelen under kravet. Innholdet på nrk.no var heller ikke stort bedre i «rekordåret» 2019, med sine 18,1 prosent.

På nrk.no, kanalens viktigste eksponeringsflate for skriftspråket, var andelen begredelige 17 prosent. Foto: NTB

NRKs kringkastingssjef, Thor Gjermund Eriksen, forteller at kanalen skal «ta rev i segla og skjerpe oss».

For at NRK skal klare å opparbeide seg en stabil og varig andel nynorskskrivende ansatte, nytter det ikke å be ansatte i Oslo skrive en artikkel på nynorsk i ny og ne.

Mediehuset må styrke andelen nynorskbrukere blant de ansatte, og den enkleste måten å gjøre det på, er ved å styrke avdelingene hvor disse er.

NRK bør styrke sine avdelinger i Bergen og Førde. Vestlandet er landets klart sterkeste nynorskarena, og en satsing på nynorsk, bør bety en satsing her.

Høgskulen i Volda har en av landets høyest anerkjente journalistikkutdannelser. Her har NRK en rik kilde til talentfulle journalister med nynorsk i ryggmargen.

Ved å satse bredt på disse, slipper statskanalen å være avhengig av et nøye tilmålt sendeskjema for å akkurat klare å krype over nynorskkravet.