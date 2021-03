Marte Michelet har beklaget sine feil. På tide å gå videre.

Det finnes fremdeles store hull i norsk holocaust-historie. Journalister og forskere bør samarbeide om å fylle dem.

– I støyen fra Michelet-debatten er det en erkjennelse som står frem: De mørkeste og mest ydmykende kapitlene i norsk krigshistorie er kanskje ennå ikke skrevet, mener BT. Foto: Krister Sørbø

Det er synd dersom debatten om Marte Michelets bok «Hva visste hjemmefronten?» ender opp som en diskusjon om ærekrenkelser og mat for advokater.

Frustrasjonen over Michelets feil er dypt forståelig. Men både historikere, forskere og journalister er enige om at norsk antisemittisme er for dårlig belyst. Å gå enda dypere i denne mørke materien, bør være et felles mål for dem alle.

Historiker Ragnar Ulsteins sønn og etterlatte etter menn som drev flyktningtransport over grensen til Sverige ønsker å gå til søksmål mot Gyldendal Norsk Forlag. De krever at den omstridte boken skal fjernes fra butikkhyllene.

Dette skjer trass i at Michelet offentlig har beklaget sine feil og løfter fra forlaget om at de skal rettes opp i nye opplag.

Forlagets advokat, Cato Schiøtz, påpeker at det ikke eksisterer noe juridisk grunnlag for å trekke boken. Det finnes ingen rettspraksis på området i Norge.

Krangelen viser hvor vanskelig det er å håndtere ærekrenkelser, spesielt når det gjelder eierskap til historien, og når de påstått krenkede er døde.

Førsteopplaget av Michelets bok finnes allerede i flere tusen norske hjem. Å fjerne den fra bokhandlerne kan fungere som en symbolhandling, men vil neppe endre det viktigste utkommet av forfatterens arbeid.

Boken er blitt en del av en viktig historie. Michelet har tross alt bidratt med ny kunnskap om en fortelling mange hadde slått seg til ro med: At antisemittisme i Norge kun fantes hos nazister og deres medløpere.

Dette narrativet har kanskje vært behagelig for det norske selvbildet, og vårt syn på krigens heltefortellinger. Men Michelet viser at jødenes krigshistorie i Norge til inntil nylig ikke har vært en del av vår offisielle krigshistorie.

At få før henne har undersøkt Hjemmefrontens forhold til truslene mot jødene grundig, er tankevekkende.

Også forfatter Bjørn Westlie har gjort viktig arbeid med å vise hvor utbredt antisemittisme var i tiden før 1940, med sine bøker om forretningsliv («Det norske jøderanet») og avisene («Det norske jødehatet»).

Slike nye og sjokkartede bidrag viser også at norsk holocaustforskning har en vei å gå.

Hvilke konsekvenser den norske antisemittismen hadde, både for Hjemmefrontens og sivilsamfunnets lyst og evne til å hjelpe jødene, er for dårlig belyst.

I støyen fra Michelet-debatten er det en erkjennelse som står frem: De mørkeste og mest ydmykende kapitlene i norsk krigshistorie er kanskje ennå ikke skrevet.