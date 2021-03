Regjeringas mange løftebrot om Ringeriksbanen er ein hån

Nok ein gong er innkortinga av Bergensbanen utsett.

I valkampen i 2015 feira dei borgarlege partileiarane med lovnad om at Ringeriksbanen skulle byggjast, med byggestart i 2019. No er prosjektet utsett igjen. Denne historia lovar ikkje godt – det spørst om nokon av oss lever lengje nok til å oppleve at banen står ferdig, skriv BT på leiarplass. Foto: Tore Meek / NTB

Ringeriksbanen har for lengst blitt ein ståande vits. I lokalvalkampen i 2015 feira dei borgarlege partileiarane at banen, som har vore på teiknebrettet i over 130 år, endeleg skulle byggast. Byggestart skulle bli 2019.

To år seinare vart byggestart utsett til 2021–22. Samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) skulda på at jernbanebyråkratane trengde meir tid, medan den reelle grunnen truleg var at han ville bruke pengane på andre prosjekt.

No varslar regjeringa at byggestart igjen er utsett, til 2024–25. Det betyr at banen tidlegast kan stå ferdig mot slutten av 2020-talet.

Historia til Ringeriksbanen, inkludert dei brotne løfta til denne regjeringa, gjev dessverre ikkje særleg grunn til optimisme.

Stortinget vedtok å bygge banen allereie i 1955. Sidan har dei vedtatt bygging fleire gonger, utan at landets folkevalde har klart å få viljen sin gjennom.

Dette handlar sjølvsagt ikkje om mangel på utgreiingar eller andre hinder. Ringeriksbanen har tapt fordi det ikkje har vore politisk vilje og evne nok bak utbygginga.

Andre samferdsleprosjekt, ikkje minst i og rundt Oslo, har hatt dyktigare og ivrigare lobbyistar som har pressa sin vilje gjennom. I vest har Bergen og stadane langs linja vore rimeleg åleine om å kjempe for prosjektet.

Ringeriksbanen burde ikkje vere vanskeleg å forsvare.

Ho vil korte ned reisetida mellom landets to største byar med 50 minutt. Det vil gjere tog til eit meir attraktivt alternativ til fly for reisande. Men endå viktigare: det vil gjere tog til eit meir attraktivt alternativ til trailer for godstransport.

Samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF) seier statens nye vegselskap Nye Veier skal få jobben med å bygge banen. Selskapet har aldri bygd jarnbane før, så her er det stor fare for nye utsetjingar.

På den andre sida har Nye Veier på kort tid vist at dei kan bygge vegar billigare enn Statens vegvesen. Klarer dei å få ned prisen på Ringeriksbanen òg, vil det gjere det lettare å få prosjektet realisert.

Likevel er det all grunn til å ta Hareide med ei klype salt, når han seier til Aftenposten at han «rydder all tvil til side. Ringeriksbanen kommer».

Han kan sjølvsagt få rett, men det spørst om nokon av oss lever lengje nok til å oppleve det.