Norge trenger fremdeles bedre lærere

– Statsråd for høyere utdanning, Ola Borten Moe (Sp), bør sikre at de mest verdifulle effektene av mattekravet blir ivaretatt, mener BT.

Uten mattekravet må regjeringen løfte kunnskapen på andre måter.

Det er ingen overraskelse at Støre-regjeringen ønsker å fjerne kravet om karakteren 4 i praktisk matematikk fra videregående for å bli lærer. Likevel er det synd at tiltaket reverseres allerede nå.

Ikke minst har mattekravet ført til større bevissthet om hvor viktig faget er, både for elever og fremtidige lærere. Pluss at flere studenter har fullført lærerutdanningen.

Statsråd for forskning og høyere utdanning, Ola Borten Moe (Sp), bør sikre at de mest verdifulle effektene av tiltaket blir ivaretatt.

Kompetansekravet for matematikk var ikke populært i opposisjonen da det ble innført av forrige regjering for fem år siden. Så endringen er varslet.

Kritikerne mente potensielt dyktige lærere med gode karakterer i andre fag, ble diskvalifisert fra yrket. Dermed ville mange skoler gå glipp av mange motiverte og flinke kandidater.

Nå sliter norske læresteder med å fylle sine studieplasser for fremtidige pedagoger. I høst var det plass til 3200 lærerstudenter, mens det bare ble tatt opp 2866.

Karakterkravet var imidlertid godt begrunnet. Sammenliknet med andre europeiske land, presterte norske skoleelever dårligere i matematikk. Dessuten har kravet kun omhandlet den aller enkleste matten, for kandidater til allmennlærerutdanningen.

Samtidig setter den teknologiske utviklingen stadig høyere krav til kunnskap og oppdatering, både hos lærer og elev. Frykten for at Norge kunne bli en sinke i kompetansekappløpet, var reell.

I forslaget som nå sendes på høringsrunde, foreslår regjeringen å stryke det generelle kravet om 4 i matte.

I stedet vil den innføre krav om minst 40 skolepoeng fra videregående, og minst 3 i matte og norsk. Men mattekravet skal opprettholdes for dem som ikke har høy nok poengsum.

Statsråden mener poengkravet bør sikre at allmennkunnskapen er på plass hos potensielle lærerstudenter, og at dette vil gi langt flere kandidater studieplass.

Lærerutdanningen bør ikke bli utsatt for inngripende reformer hver gang det er regjeringsskifte.

Forhåpentlig kan Stortinget nå samle seg om et forslag som tar lærer og elev på alvor, og som sikrer solid mattekompetanse og -undervisning i norsk skole i fremtiden.