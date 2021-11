Regnskogen fortjener en redningsaksjon

Klimatoppmøtets omsorg for jungelen er viktig. Dette bør helst ikke være et PR-stunt.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var sentral da tolv land forpliktet seg til å donere 105 milliarder kroner for å hindre ødeleggelse av mer regnskog frem til 2025. – Norge er blant giverlandene. Det skulle bare mangle, mener BT.

Klimatoppmøtet i Glasgow var i godlune tirsdag. Da forpliktet tolv land seg til å donere 105 milliarder kroner for å hindre ødeleggelse av mer regnskog frem til 2025.

Norge er blant giverlandene. Det skulle bare mangle.

Bevaring av regnskog er sentralt for å kunne nå 1,5-gradersmålet.

Pengedrysset er begynnelsen på tidenes innsats for å berge klodens gjenværende grønne lunger. Redningsaksjonen bør også være innledningen på et nytt og mer effektivt, globalt klimasamarbeid.

Utgangspunktet for regnskogfesten i Glasgow var en seanse dagen før. Da lovet 100 land, som besitter 86 prosent av verdens regnskog, å stoppe avskoging innen 2030.

Målet er uhyre ambisiøst. Å oppnå det, vil være avhengig av betydelig støtte fra den rikeste delen av verden.

Blant de 100 landene er Brasil, oppsiktsvekkende nok. Ødeleggelsene i verdens største regnskog i Amazonas har økt betydelig under president Jair Bolsonaro.

I 2019 stanset den norske regjeringen overføring av 300 millioner kroner, på grunn av Brasils konsekvente undergraving av regnskogsamarbeidet.

Fremstøtet i Glasgow kan med godvilje tolkes som om den brasilianske regjeringen har kommet på bedre tanker.

En stor del av regnskogmidlene skal komme fra den såkalte LEAF-koalisjonen av nasjoner og private selskaper, som ble etablert i april i år.

Blant selskapene er megabedrifter som Nestlé, Unilever og Amazon. Noen av dem sliter med omdømmet flere steder i verden, og det er grunn til sette spørsmålstegn ved deres miljø- og sosiale profil.

For eksempel er Amazon blitt kritisert for manglende klimainnsats. Kritikken økte naturlig nok i styrke da toppsjef Jeff Bezos brukte atskillige millioner dollar på å skyte seg selv ut i verdensrommet i sommer.

Klimahykleriet er noen ganger påfallende. Det er reell fare for at både land og selskaper vil bruke regnskoginnsatsen for å grønnvaske seg selv.

I tillegg vil det være krevende å sikre at pengene havner dit de skal. Også den norske milliardsatsingen på regnskog har fått kritikk av Riksrevisjonen for dårlig kontroll med pengebruken.

Dette må føre til utstrakt åpenhet rundt milliardene som de neste tre årene skal tilflyte regnskoglandene.

Forhåpentlig vil innsatsen for å stoppe avskoging virke forpliktende også etter 2025, og gi økende oppmerksomhet om selskapenes og statenes egen miljøinnsats.