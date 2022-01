Regjeringen ofrer domstolene for misforstått distriktspolitikk

Den tredje statsmakt skal ikke gjøres til brikke i det kommunale selvstyret.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) vil reversere hele omorganiseringen av domstolene. Svært uklokt, mener BT på lederplass.

Leder

Regjeringen setter domstolsreformen i revers, og går inn for å gjenreise alle nedlagte tingretter.

Med dette ofrer regjeringen både fornuft og rettssikkerhet for misforstått distriktspolitikk. Det er svært uklokt. Domstolene er mye mer enn sysselsettingstiltak i distriktene.

Domstolsreformen ble realisert i mai 2020, etter en grundig utredning. Solberg-regjeringen reduserte antallet tingretter fra 60 til 23, og innførte færre og større embeter. Det sentrale argumentet var å sikre rettssikkerhet og større fagmiljøer.

Den tidligere situasjonen – som regjeringen nå altså vil tilbake til – ble beskrevet som svært alvorlig av Riksrevisjonen. Organiseringen ga nemlig stort sprik i både saksbehandlingstid og kvalitet.

Det var dette reformen skulle bøte på, etter ønske fra tunge juridiske instanser som Domstolkommisjonen, Juristforbundet og Dommerforeningen.

I høringsnotatet skriver Justisdepartementet at «tilgjengelige domstoler med nærhet til brukerne er viktig for tilliten til domstolene». De mener også at stedlig ledelse i form av lokale sorenskrivere vil «sikre domstolenes stemme i allmennheten», og at flere sorenskrivere bedre ivaretar maktbalansen mellom statsmaktene.

Reverseringen er altså basert på flere grove feilslutninger.

Tilliten til domstolene er ikke tuftet på geografisk nærhet, den er tuftet på rettssikkerhet. Det er også uklart hvordan flere lokale sorenskrivere skal sikre maktbalanse og gjennomslag for «domstolenes stemme», hva nå enn den skulle si.

Til overmål blir det foreslått en lovendring som begrenser adgangen til å legge domstoler inn under felles ledelse. Regjeringen vil altså forby rasjonell organisering ved lov.

Flere fagfolk og instanser har advart sterkt mot å reversere reformen.

Bekymringen handler om flere aspekter: bortkastede millioner, en arbeidskrevende prosess, tilbakeslag for kvalitets- og utviklingsarbeidet i domstolene, og ikke minst tillit og uavhengighet fra politiske myndigheter.

Større rettskretser gir åpenbart både økt faglig bredde og mer fleksibel utnyttelse av ressursene. Prinsipielt sett er det dessuten problematisk å gjøre den tredje statsmakt til en brikke i det kommunale selvstyret.

Det er i det minste bra at regjeringen har sendt saken på høring, slik at motforestillingene blir løftet. Men det beste ville vært å la en fornuftig reform få virke, og gi domstolene fred til å gjøre jobben sin.