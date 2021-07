Skulestarten er viktigast

Det neste trinnet i gjenopninga kan vente litt.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på pressekonferansen onsdag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Regjeringa ventar med det neste trinnet i gjenopningsplanen. Det sa helseminister Bent Høie (H) på ein pressekonferanse onsdag.

Vaksineringa går riktig veg, men smitten er stigande – blant anna i Bergen. Erfaringar frå andre europeiske land med fleire fullvaksinerte enn i Noreg, tyder òg på at det er lurt å vente.

For kvar dag som går, kjem Noreg lengre i vaksineprogrammet. Om cirka to veker vil Noreg vere nærast ferdig med den første vaksinedosen, ifølgje Høie.

Difor tar regjeringa vurderinga opp på nytt i midten av august.

Tempoet i vaksineringa – og den store oppslutninga om vaksinen – gjer at situasjonen kan vere mykje betre allereie då.

Målet er at skulane skal opne på grønt nivå, slik at skulestarten vert så normal som mogeleg etter ferien. Det er ei riktig prioritering.

Barn og unge har i for stor grad blitt råka av pandemien.

Det er òg betre å vente litt på ein lette, heller enn å måtte reversere ei gjenopning. Det vil vere mykje vanskelegare å gjennomføre.

Som i dei tidlegare fasane av pandemien, er det viktig at styresmaktene kommuniserer godt om situasjonen. Nokon kan sjå på smittetala i Bergen og tenkje at det trengst strengare tiltak – medan andre ser på vaksinasjonen og forstår ikkje kvifor me framleis må halde meteren.

Situasjonen er nemleg annleis enn før.

For det første er Delta-varianten dominerande no. Det gjer at relativt låge smittetal fort kan auke, sidan den varianten er meir smittsam enn det opphavlege koronaviruset.

Samtidig har Noreg kome langt i vaksineringa, og det er høg oppslutning om massevaksinasjonen. Det reduserer faren for at smitten kan stige.

Likevel: Det er éin tredel som er fullvaksinerte i Bergen. Første vaksinedose kan ikkje vere ei sovepute.

På Universitetet i Bergen kjenner dei på dette dilemmaet. Der har fadderkoordinatoren bede Bergen kommune om hjelp til å hurtigteste studentar i høve fadderveka ved studiestart.

Det har kommunen sagt nei til. Det er ikkje riktig at kommunen skal setje av testressursar for at studentar skal få gjennomføre fadderveka heilt som normalt.

Hurtigtestar kan gi falsk tryggleik, og eignar seg best til å teste folk som skal på eitt arrangement. Det fungerer ikkje like godt for ei heil fadderveke.

Framover er det nødvendig å godta auka smitte i samfunnet. Men me er ikkje heilt der endå.