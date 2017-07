Ein svak nedgang i bustadprisane er ikkje noko problem, tvert om.

Nyheita om at bustadprisane gjekk ned i juni er eit godt teikn. Nedgangen på 1,6 prosent kjem etter mange år med svært kraftig prisoppgang, spesielt i Oslo. Prisveksten har vore langt over utviklinga i resten av økonomien, og folks inntekter. Det kunne ikkje halde fram.

Prisfallet i juni har fleire årsaker. Mellom anna har bustadbygginga tatt seg opp dei siste to-tre åra, spesielt i hovudstaden der presset og prisstiginga har vore størst. Regjeringa har her hjelpt til ved å forenkle krava til nye bustader, noko som har fått ned byggjeprisane.

Det viktigaste regjeringa har gjort er likevel at dei i januar stramma inn krava til bustadlån. Mellom anna kan ikkje bankane lenger låne ut pengar viss dei samla låna til kunden er meir enn fem gongar bruttoinntekta. Hovudstaden fekk òg fleire særkrav, mellom anna om 40 prosent eigenkapital på kjøp av sekundærbustad.

Innstrammingane var naudsynte og viktige for å unngå ei bustadboble som kunne skapt problem for både enkeltmenneske og samfunnet. Historia viser at lange periodar med billige pengar, som den lågrenteperioden vi er inne i, kan føre til store økonomiske kriser. Her treng ein ikkje å gå lenger tilbake enn finanskrisa i 2008, som vart utløyst av rotne bustadlån i USA.

Reguleringane var difor fornuftige, og effekten dei no ser ut til å ha er gledeleg. Statistikken frå Eiendom Norge viser at bustadprisane i Norge har auka med over 30 prosent dei siste fem åra. I Oslo er auken 50 prosent. No er det viktig at nedgangen blir kontrollert, men det er liten grunn til å frykte noko samanbrot. Til det er folks økonomi og framtidsutsikter, inkludert renta, for god.

Einskilde meklarar har teke til orde for at reguleringane bør fjernast igjen, ikkje minst i hovudstaden. Heldigvis får dei lite gehør. Regjeringa gjer klokt i å sjå an utviklinga.

Medan prisfall er godt nytt for unge som gjerne vil kjøpe seg ein stad å bu, kan det skape problem for dei som allereie har kjøpt. Ein skal ikkje bagatellisere dei negative sidene ved fallande bustadprisar, men prisjusteringa vi ser no er sunn.

Hadde prisveksten halde fram som før, kunne vi fått eit langt meir dramatisk samanbrot i bustadprisane, som igjen kunne skapt problem for resten av økonomien og arbeidsplassar. Alle er tente med at det ikkje skjer.