Femstjerners politisk bom

Stortingspolitikarar må roe ned pengebruken på utanlandsreiser.

SINGAPORE: Stortingets energi- og miljøkomité flaug business class og budde på femstjerners hotell, då dei vitja Singapore og Indonesia i fjor haust. Slike døme er det mange av. Stortinget må no sjølv fjerne eigne privilegium, skriv BT på leiarplass. Foto: EDGAR SU / X90125

Publisert: Publisert 5. mars 2019 05:47







På Stortinget er det ikkje berre godt å sitje, som representanten Celius sa i Nils Kjærs politiske satire «Det lykkelige valg» frå 1913. No for tida blir det endå betre når representantane dreg ut i den store verda.

For der bur dei gjerne på femstjerners luksushotell og flyg business class, kunne Aftenposten fortelje i går. Ei liknande avsløring av Dagens Næringsliv i 2017 førte til at ei rekkje representantar tok til orde for å kutte utgiftene på utanlandsreiser.

Men saka i Aftenposten viser at lite har skjedd. Stortingspolitikarane har til dømes ikkje endra sitt eige vedtak om at dei kan reise på business class om reisene tek meir enn fem timar.

Denne saka handlar ikkje først og fremst om pengar. Reisebudsjettet på Stortinget, rundt 70.000 pr. representant, er ikkje høgt. Det er viktig at våre fremste folkevalde dreg ut i verda for å hente lærdom.

Ingen krev heller at dei skal bu og reise dårleg. I enkelte høve kan det vere greitt at dei flyg business class og bur på dyre hotell. Til dømes kan eit femstjerners hotell vere fornuftig der tryggleiken elles er dårleg.

For representantar med høg alder, dårleg helse eller svært stor reiseverksemd kan det vere naudsynt med ei god seng å sove i på lange flyturar.

Men avsløringane viser at praksisen er for raus. Femstjerners hotell i europeiske og amerikanske storbyar har ingenting med tryggleik å gjere. Og unge, friske stortingsrepresentantar på komité- og delegatreiser kan fint sitje på vanleg økonomiklasse, sjølv på lange flyturar.

Ei av dei viktigaste oppgåvene til Stortinget er å sørgje for at våre skattepengar blir brukte på ein fornuftig måte. Det handlar i stor grad om ein nøktern pengebruk i det offentlege.

Då burde Stortinget sjølve gå føre med eit godt døme. Spesielt etter det som skulle vere ei oppussing av kontorlokale til 70 millionar, i fjor enda med ei byggjeskandale til 2,3 milliardar kroner.

Men saka i Aftenposten viser at stortingspolitikarane ikkje har lært. Det er urovekkjande. I ei tid der tilliten til politiske institusjonar og «eliter» er under press, vil slik tankeløyse kaste bensin på bålet til systemkritikarane.

Denne tilliten blir forvalta av Stortinget og regjeringa. Dei er våre fremste folkevalde. Fordi dei ikkje har nokon over seg i det norske politiske systemet, kviler det eit særskilt ansvar på dei 169 på tinget.

Stortinget må difor no sjølve rydde opp, og fjerne dei privilegia dei har tileigna seg i form av unødvendig dyre hotell og flyreiser.

Viss Stortinget ikkje her kan vise evne til læring, har vi eit problem.